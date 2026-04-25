フランスのハイジュエリーブランド「ヴァンクリーフ＆アーペル」が、2026年4月2日より国内販売価格を平均約3～6％改定(値上げ)いたしました。これに伴い、中古市場における同ブランドの需要と資産価値がさらに上昇しています。

これを受け、株式会社Tieel(本社:東京都中央区)が運営する、宝石・ジュエリー買取専門店「おもいお」は、GIA資格保持者による専門査定体制を強化。適正な市場流通を支援してまいります。

■ インフレと貴金属高騰が招く、ハイブランド各社の異例な価格改定

https://omoio.co.jp/column/vancleefarpels-price-increase

現在、世界的なインフレや金・プラチナなどの貴金属価格の歴史的高騰を背景に、ラグジュアリーブランドによる数ヶ月スパンでの価格改定が相次いでいます。

ヴァンクリーフ＆アーペルにおいても、2026年に入り1月、3月に続く3度目の改定となり、消費者の間では「購入した製品をいかに資産として守り、次へつなげるか」というリセールバリュー(再販価値)への意識が急速に高まっています。

■ 4月価格改定の詳細と市場への影響

今回の改定では、ブランドの象徴である「アルハンブラ」コレクションを含む幅広いジュエリーが対象となりました。特に「ヴィンテージ アルハンブラ ペンダント」などは、今回の改定で主力モデルが50万円前後、素材によっては60万円台に達する水準となっており、数年前の定価と比較してもその上昇幅は顕著です。

こうした定価の引き上げは、中古市場における取引相場を一段押し上げる決定的な要因となります。所有者にとっては、保有するジュエリーの価値を再確認し、資産運用の観点からも重要な局面を迎えています。

■「おもいお」の取り組み:国際基準の専門査定でブランド価値を適正に算出

「おもいお」では、米国宝石学会(GIA)認定資格を持つ鑑定士が在籍しており、国際基準に基づいた科学的な分析を行っています。ヴァンクリーフ＆アーペル特有の繊細な職人技や、マザーオブパール、オニキスといった天然素材の品質、そして「ブランドの希少性」をリアルタイムで価格に反映します。

単なる素材(地金)の重さによる算出ではなく、世界規模の販路を駆使した「現在の市場価値」を提示することで、利用者が安心して大切なコレクションを託せる環境を構築しています。

■ おもいお銀座店 鑑定士のコメント

「ヴァンクリーフ＆アーペルの代名詞である『アルハンブラ』は、流行に左右されない普遍的な価値を持っています。近年の相次ぐ値上げにより、中古市場での需要は新品を凌ぐ勢いで増加しており、状態の良い個体や希少な素材を用いたモデルは、購入時を上回る価格で取引されるケースも珍しくありません。

一方で、精巧な模倣品の流入も確認されており、適正な価値を見極めるには専門的な知見が求められます。当社では、最新のオークション相場や市場動向を踏まえた評価を行っており、ブランドの特性や個体差を考慮した査定を実施しています。」

■ 買取専門店「おもいお」について

今後もヴァンクリーフ＆アーペルをはじめとするハイブランドジュエリーは、継続的な価格改定が予測されています。特に円安や資源価格の変動が続く限り、日本国内における価格上昇圧力は継続する見込みです。

こうした中で、購入だけでなく「売却」「資産評価」という観点でジュエリーを捉える動きは、今後さらに広がると考えられます。

「おもいお」では、単に品物を買い取るだけでなく、製品が持つ歴史やお客様のエピソードを尊重し、次の所有者へと価値をつなぐ「買取」を重視しております。

・店頭買取(銀座／築地／心斎橋) ・宅配買取(全国対応) ・出張買取(全国対応) ・LINE査定:https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト:https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 :10:00～20:00(年中無休) 電話番号 :03-6263-0835 公式サイト:https://omoio.co.jp 公式LINE :https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地:〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地:〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 :株式会社Tieel(ティール) 所在地:東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 :2016年1月8日 代表者:代表取締役社長 高源 雅洋 事業 :リユース事業・EC事業 URL :https://tieel.jp