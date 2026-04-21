“工事不要”のAIカメラ「キヅクモ」、教育現場の安全管理と業務DXの新常識を提案

■本展示会のポイント

株式会社ラネット- 圧倒的な低コスト・手軽さ月額770円/台（※）から。大がかりな配線工事不要で、子どもの活動スペースを邪魔しないコンパクト設計。- リスク対策と業務効率化を両立不審者対策や保護者との「言った・言わない対策」から、複数教室のスマホ一括管理、出退勤の記録まで一気通貫で支援。- 展示会限定デモ2026年5月13日～15日、東京ビッグサイトにて「AI検知録画」や「遠隔スマホ管理」の操作感を実演。

ビックカメラグループの株式会社ラネット（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：中川 景樹）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第17回 EDIX（教育総合展）東京2026」に出展いたします。

本展示会では、教育機関（学校、塾・予備校、保育園・幼稚園など）に向け、月額770円/台（※）から導入できるAIネットワークカメラ「キヅクモ」を活用した、リスク対策と業務効率化（省人化）の最新ソリューションを提案・展示いたします。

■出展の背景

教育現場が抱えるジレンマを解決

近年、教育現場では教職員の人手不足や業務過多が深刻化する一方で、不審者対策や突発的な事故の確認、保護者対応など、リスク管理に対する要求はかつてなく高まっています。しかし、従来の防犯カメラシステムは「高額な導入・維持費用」「大がかりな配線工事」「子どもたちへの威圧感」が障壁となり、導入を見送る施設も少なくありませんでした。

「キヅクモ」は、これらの課題を解決し、現場の「心理的安全性」と「働き方改革」を同時に実現します。

■キヅクモの3つの提供価値

1.【リスク対策】証拠保全・事実確認・心理的安全性- トラブルの未然防止と記録不審者の侵入検知や夜間・休日の無人監視はもちろん、突発的な事故やケガの状況を正確に振り返ることが可能です。- 言った・言わない対策出入口などでの保護者対応を客観的に記録。また、教職員を根拠のない疑い（冤罪）から守り、安心して働ける環境を構築します2.【業務効率化】省人化・遠隔管理・安定した学習環境の維持- 複数拠点のスマホ一括管理複数の教室や園の状況を、手元のスマートフォンやPCからいつでもどこでも確認。現場への巡回や移動時間をゼロにします。- 通信負荷を抑制するハイブリット録画方式GIGAスクール構想における文科省の「推奨帯域」指針を実現するため、常時録画はローカル、AI検知動画のみクラウドへ保存し負荷を抑制。1人1台端末の授業を止めずに、安定した安全管理を継続できます。【導入・運用コストの削減】圧倒的な手軽さと価格優位性- 月額770円/台からの手軽さ月額770円/台（※）のクラウド利用料からスタートでき、限られた教育予算の中でも全教室への一括導入が現実的なコストで実現可能です。- 工事不要で置くだけ設置コンセントに挿してWi-Fiに繋ぐだけで設置完了。既存の環境にすぐ導入できます。- 威圧感のないコンパクト設計カメラ本体が小さく空間に馴染むため、子どもたちの活動スペースを邪魔せず、見張られているような威圧感を与えません。

（参考）【EC・店舗 Week分析】AIカメラが解き明かす「店舗DX」の最前線。データが示した“防犯の先”にある課題解決とは

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000089853.html

会期中は専門スタッフによる個別相談を承っております。導入コストや設置方法など、貴社の課題に合わせた運用構成など、詳しくご案内いたします。

また、ご来場には事前登録が必要です。下記よりご登録ください。

来場登録はこちら :https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1618570376800017-0XJ

■展示会概要

名称：第17回 EDIX（教育総合展）東京2026

日時：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～18:00（最終日は17:00終了）

会場：東京ビッグサイト（展示会場：東1・2・3 ／ セミナー会場：東8・会議棟）

小間番号：25-32

Webサイト：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

※ご来場には展示会公式サイトより、事前登録が必要です。

■会社説明

【会社名】株式会社ラネット

【サービスサイト】https://kizukumo.com(https://kizukumo.com/?utm_source=exhibition&utm_medium=edix_tokyo&utm_content=4-1_nocp_260417)

【代表者】代表取締役社長 中川 景樹

【所在地】東京都豊島区東池袋一丁目18番1号 Hareza Tower 15F・16F

【設 立】2002年8月26日

【資本金】5億円

【事業内容】モバイル事業、MVNO事業、コンテンツ事業、教育事業、ソリューション事業、

VR事業、ネットワークカメラ事業

（※）スタンダードプランでカメラ16台以上導入の場合の1台あたりの月額利用料（税込）。導入台数やプランにより料金は異なります。