CORSAIR FRAME 4000D WOOD RS発売記念キャンペーン開催のお知らせ

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2026年4月23日（木）より、CORSAIR社製ミドルタワー型PCケース「FRAME 4000」シリーズをご購入いただいた全国合計先着100名様に、オリジナルステンレスボトルをプレゼントする「CORSAIR FRAME 4000D WOOD RS発売記念キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、木製フロントパネルを採用する「FRAME 4000D WOOD RS」シリーズや、エアフローに優れたRGBフロントパネルを備える「FRAME 4000X RS」シリーズのほか、LCDタッチスクリーンを搭載する「FRAME 4000D LCD RS ARGB」シリーズなど、「FRAME 4000」シリーズのミドルタワー型PCケースが対象となります。

優れた機能性とデザイン性を備えたCORSAIR社製PCケースを、この機会にぜひ体験して下さい！

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8686/table/1114_1_043160af2d662c5395489fac41bb12da.jpg?v=202604211151 ]キャンペーンの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/04/corsair-campaign.html

CORSAIR社 概要

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：岡野 修久

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/