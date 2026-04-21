【日本人初の快挙】CC選抜・伊藤駿が米国プロラクロスリーグ“PLL”への挑戦権を獲得！

株式会社Little Sunflower

株式会社Little Sunflower(東京都中央区)主催の日本最大級のラクロス国際マッチ「KPMG SEKAI CROSSE 2026」に出場したゴーリー(ゴールキーパー)・伊藤駿選手が、アメリカのプロラクロスリーグ「Premier Lacrosse League（PLL）」のトレーニングキャンプへ参加することが決定いたしました。トレーニングキャンプの参加を通じて評価をされれば、正式契約につながる可能性が大いにあります。なお、日本人選手がPLLのこうした機会を得るのは、史上初の快挙となります。

プロラクロスリーグ・PLL（Premier Lacrosse League）とは？

2019年にアメリカで開幕した「プレミア・ラクロス・リーグ（PLL）」は、全8チームで構成される世界最高峰のプロラクロスリーグです。全米の主要都市をツアー形式で転戦する独自の興行スタイルを採用しています。世界ランク1位のアメリカ代表やカナダ代表など、世界トップクラスの選手のみが所属する少数精鋭のリーグであり、2028年ロサンゼルス五輪でのラクロス正式種目採用を受けて、世界中から熱い視線が注がれています。

PLL公式サイト(https://premierlacrosseleague.com/)

世界トップレベルと対峙する「KPMG SEKAI CROSSE 2026」が転機に

2026年3月21日に開催された「KPMG SEKAI CROSSE 2026」において、伊藤選手は世界最高峰の選手たちを相手に驚異的なセーブ率を記録。その圧倒的なセーブが、対戦相手のPLL関係者の目に留まり、今回の契約合意へと至りました。

伊藤駿選手

SEKAI CROSSE 公式サイト(https://sekaicrosse.net/)

日本人初のPLL選手へ

伊藤選手は4月18日、羽田空港（HND）より出国し、キャンプ地となるアメリカ・ペンシルベニア州へと向かいました。4月22日から26日までの5日間、Calfornia Redwoodsのトレーニングキャンプに参加します。このキャンプには、アメリカ、カナダのトップ層に加え、プエルトリコやラクロスの起源とされるホーデノショーニーなど、世界トップクラスの選手約200名が集結します。

この熾烈な競争を勝ち抜き、ロースター（登録選手）に選出された場合、5月8日に開幕するPLL 2026年シーズンへの参戦が決定します。「日本人初のPLLプレイヤー」誕生という歴史的瞬間へ向け、伊藤選手の挑戦がいよいよ始まります。

プロフィール

伊藤 駿（いとう しゅん）選手

出身大学： 明治大学

所属： KAWASAKI FALCONS

ポジション： ゴーリー（ゴールキーパー）

問い合わせ先

株式会社Little Sunflower

Email: info@littlesunflower.co.jp

【株式会社Little Sunflower】

- 代表取締役：山田 幸代（2017年ラクロスオーストラリア代表選手）- 本社所在地：東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階- 設立日：2016年7月- 公式サイト：https://littlesunflower.co.jp(https://littlesunflower.co.jp/)- 事業：スポーツイベント企画・運営/スクール運営/教育関連事業/有料職業紹介事業/メディア関連事業。今から夢を見つける全ての子供達のために、海外一流選手を招聘した国際スポーツイベントやオンラインでの教育コンテンツ、メディア運営など幅広く展開しています。- SEKAI CROSSE- - https://sekaicrosse.net(https://sekaicrosse.net)- - https://www.instagram.com/sekaicrosse(https://www.instagram.com/sekaicrosse)