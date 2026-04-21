【日本人初の快挙】CC選抜・伊藤駿が米国プロラクロスリーグ“PLL”への挑戦権を獲得！
株式会社Little Sunflower(東京都中央区)主催の日本最大級のラクロス国際マッチ「KPMG SEKAI CROSSE 2026」に出場したゴーリー(ゴールキーパー)・伊藤駿選手が、アメリカのプロラクロスリーグ「Premier Lacrosse League（PLL）」のトレーニングキャンプへ参加することが決定いたしました。トレーニングキャンプの参加を通じて評価をされれば、正式契約につながる可能性が大いにあります。なお、日本人選手がPLLのこうした機会を得るのは、史上初の快挙となります。
プロラクロスリーグ・PLL（Premier Lacrosse League）とは？
2019年にアメリカで開幕した「プレミア・ラクロス・リーグ（PLL）」は、全8チームで構成される世界最高峰のプロラクロスリーグです。全米の主要都市をツアー形式で転戦する独自の興行スタイルを採用しています。世界ランク1位のアメリカ代表やカナダ代表など、世界トップクラスの選手のみが所属する少数精鋭のリーグであり、2028年ロサンゼルス五輪でのラクロス正式種目採用を受けて、世界中から熱い視線が注がれています。
PLL公式サイト(https://premierlacrosseleague.com/)
世界トップレベルと対峙する「KPMG SEKAI CROSSE 2026」が転機に
2026年3月21日に開催された「KPMG SEKAI CROSSE 2026」において、伊藤選手は世界最高峰の選手たちを相手に驚異的なセーブ率を記録。その圧倒的なセーブが、対戦相手のPLL関係者の目に留まり、今回の契約合意へと至りました。
伊藤駿選手
SEKAI CROSSE 公式サイト(https://sekaicrosse.net/)
日本人初のPLL選手へ
伊藤選手は4月18日、羽田空港（HND）より出国し、キャンプ地となるアメリカ・ペンシルベニア州へと向かいました。4月22日から26日までの5日間、Calfornia Redwoodsのトレーニングキャンプに参加します。このキャンプには、アメリカ、カナダのトップ層に加え、プエルトリコやラクロスの起源とされるホーデノショーニーなど、世界トップクラスの選手約200名が集結します。
この熾烈な競争を勝ち抜き、ロースター（登録選手）に選出された場合、5月8日に開幕するPLL 2026年シーズンへの参戦が決定します。「日本人初のPLLプレイヤー」誕生という歴史的瞬間へ向け、伊藤選手の挑戦がいよいよ始まります。
プロフィール
伊藤 駿（いとう しゅん）選手
出身大学： 明治大学
所属： KAWASAKI FALCONS
ポジション： ゴーリー（ゴールキーパー）
問い合わせ先
株式会社Little Sunflower
Email: info@littlesunflower.co.jp
【株式会社Little Sunflower】
- 代表取締役：山田 幸代（2017年ラクロスオーストラリア代表選手）
- 本社所在地：東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階
- 設立日：2016年7月
- 公式サイト：https://littlesunflower.co.jp(https://littlesunflower.co.jp/)
- 事業：スポーツイベント企画・運営/スクール運営/教育関連事業/有料職業紹介事業/メディア関連事業。今から夢を見つける全ての子供達のために、海外一流選手を招聘した国際スポーツイベントやオンラインでの教育コンテンツ、メディア運営など幅広く展開しています。
- SEKAI CROSSE
- - https://sekaicrosse.net(https://sekaicrosse.net)
- - https://www.instagram.com/sekaicrosse(https://www.instagram.com/sekaicrosse)