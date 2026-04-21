アルテック株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：池谷 壽繁(いけや とししげ)、東証スタンダード：証券番号9972、以下「アルテック」)は、株式会社CSSホールディングス(本社：東京都中央区)のグループ企業である主に業務用音響機器の輸入・販売を行う音響特機株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役CEO：村松 充浩、代表取締役社長COO：木野 泰宏、以下「音響特機」)と販売代理店契約を締結し、アルテックが取り扱うCrestron Electronics社(米国ニュージャージー州ロックリー、以下「クレストロン」)製品の販路拡大および販促強化に努めてまいります。





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近年、企業や教育機関における会議室や教室のスマート化、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進に伴い、統合制御システムのニーズが急速に高まっています。

今回の音響特機との販売代理店契約締結により、クレストロンの高度なAV制御システムと音響特機の業務用音響機器を組み合わせたシナジーを活かした提案が可能となり、よりお客様のニーズに応えられるようになります。信頼性の高いAV環境を構築し、AVソリューションを強化するとともに、快適な空間づくりを提供してまいります。

また、今回の提携を契機に、音響特機の業務用音響機器の販売ネットワークを活用し、お互いの技術力・製品ラインアップを組み合わせた統合AV制御ソリューションを、未開拓市場の新規顧客に向けて提案してまいります。販路の拡大と販促活動の一層の強化を図り、国内市場におけるプレゼンスをさらに高めてまいります。









【Crestron(クレストロン)について】

Crestron Electronics, Inc.は、アメリカに本社を置く、制御および業務用AVソリューションのグローバルメーカーです。会議室、教育施設、商業施設などに向け、高度な制御技術と拡張性の高いシステムを世界各国で提供しています。









■会社概要

会社名 ： アルテック株式会社

所在地 ： 〒104-0042 東京都中央区入船二丁目1番1号 住友入船ビル2階

代表者 ： 代表取締役社長 池谷 壽繁

設立 ： 1976年5月15日(昭和51年5月15日)

資本金 ： 55億27百万円(2025年11月30日現在)

事業内容： 商社事業(主に産業機械)／

プリフォーム事業(プリフォームの製造・販売)

URL ： https://www.altech.co.jp/