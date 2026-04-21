〈住商グローバルエレクトロニクス〉3分半の映像でグローバルEMS事業の真価を伝える

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長 湊 剛宏 証券コード：9330）は、住商グローバルエレクトロニクス株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 植木紀有）の企業紹介映像を制作しました。グローバルに展開する同社のEMS事業の強みを、ストーリー性と洗練されたデザインで可視化 。営業現場での訴求力向上に加え、従業員の事業理解促進やインナーブランディングにも大きく役立っています。

【伴走支援プロジェクトの詳細】は、下記のURLをご覧ください。

⇒ https://www.ageha.tv/works/sumitronics/(https://www.ageha.tv/works/sumitronics/?utm_campaign=2604_pr_sumitronics)

■グローバルEMS事業の強みを、短時間で伝えきれない

住商グローバルエレクトロニクス（略称：スミトロニクス）は、11カ国16拠点で電子機器製造受託サービス（EMS）事業を展開。高度な部品調達・管理力、高品質な製造力、グローバル対応力を強みとしてきました。一方で、営業現場では限られた時間の中で、事業全体のスケール感や付加価値を十分に伝えきれず、社内においても海外製造現場の実態について、自社理解が進まないという課題があったといいます。

■経営の想いを起点に、過去と未来をつなぐ映像を制作

そこで揚羽は、同社の企業紹介映像制作の支援を開始。経営トップへのヒアリングを通じてEMS事業の本質を整理し、過去の歩みと未来への戦略を統合したストーリーを設計しました。限られた素材条件の中で、モーショングラフィックスを活用し、事業の全体像を視覚的に再構成。従来の製造業イメージにとらわれない洗練されたデザインを採用し、グローバル市場に適応したブランド表現へと昇華させています。

■営業支援とインナーブランディングの両面で効果を発揮

完成した映像は社内イベントで初披露され、大きな反響を呼びました。営業現場では、従来のサイトや資料だけでは伝わりにくかったグローバルEMSとしてのスケール感が直感的に伝わり、具体的な商談につながっています。さらに、管理部門の従業員からも「自社が何をしているか深く理解できました」という熱い声が寄せられるなど、事業理解やインナーブランディングの促進にも貢献しました。

▼住商グローバルエレクトロニクスへの支援内容について

当社は、本プロジェクトにおいて、以下の支援を行いました。

1）企業価値の言語化とストーリー設計

経営トップへのヒアリングを通じて、企業の歴史や強み、戦略を整理。過去から未来へとつながる一貫したストーリーを構築し、3分半という短時間でも本質が伝わるコンテンツ設計を行いました。

2）映像クリエイティブ制作

モーショングラフィックスや写真素材を組み合わせ、制約のある環境下でも事業の実態を可視化。グローバル視点を意識したデザインにより、信頼感と先進性を併存させています。

3）インナーブランディングの推進

企業紹介映像を社内教育やグローバル拠点での共通言語のツールとして活用し、従業員の事業理解を深め、エンゲージメント向上に寄与しました 。

具体的なプロジェクトの内容を、以下の記事コンテンツで紹介しています。ぜひご覧ください。

〈グローバルなEMS事業の強みを、3分半の企業紹介映像で可視化〉

https://www.ageha.tv/works/sumitronics/(https://www.ageha.tv/works/sumitronics/?utm_campaign=2604_pr_sumitronics)

【企業ブランディングの相談を承ります】

株式会社揚羽は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントに伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援する姿勢”を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームより、お気軽にお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2604_pr_sumitronics)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング

アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング

製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2604_pr_sumitronics)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv