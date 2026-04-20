「CBD白書 2026」制作決定、4月20日より調査協力者・パートナー企業の募集を開始 ～75年ぶりの法改正後初、ヘンプ産業全体に調査を拡大。業界初のAIインタビューシステムを導入～

Asabis株式会社CBD白書 2026

CBD部（Asabis株式会社）、CBDライブラリー（ウェルネスキット株式会社）、CANNABIS INSIGHT（SETODEZA合同会社）の3社による製作委員会は、日本のCBD・ヘンプ市場の実態を多角的に分析する年次業界レポート「CBD白書 2026」の制作を決定し、本日4月20日より調査協力者およびパートナー企業の募集を開始いたします。白書は2026年8月の公開を予定しています。

前年版「CBD白書 2025」の知見を発展させ、本年版では調査対象をヘンプ産業全体に拡大するとともに、業界初のAIインタビューシステム導入、消費者調査の追加、主要データの無料公開という4つの新要素を導入します。

背景：法改正と市場の転換期

2024年12月、約75年ぶりとなる大麻取締法の抜本改正が施行され、従来の「部位規制」から「成分規制」へと歴史的な転換が行われました。2025年3月には大麻草栽培の免許制度も施行され、ヘンプ産業全体の合法的な発展が後押しされています。さらに2026年6月1日にはCBN（カンナビノール）の指定薬物化が施行されるため、CBN含有製品を取り扱う事業者は対応を迫られています。

一方、日本のCBD市場は2019年の約40億円から2023年には約240億円へと4年間で約6倍に拡大しました。2026年には合法CBD市場が違法大麻市場の規模を上回るとの予測もあり、産業としての転換点を迎えています。

こうした転換期において、業界の現状を正確にデータで捉えることが健全な産業発展に不可欠と考え、本プロジェクトを推進いたします。

CBD白書 2026：3つの新要素

1. 調査対象の大幅拡大：CBD市場からヘンプ産業全体へ

2025年版はCBD市場のみが対象でしたが、2026年版ではヘンプ関連市場全体に調査範囲を拡大します。ウェルネス・化粧品、食品・飲料、繊維・テキスタイル、建材・産業用途、農業・原料を含むヘンプ産業の全セクターを網羅します。なお、日本のヘンプ市場（CBD以外）に関する包括的なデータはこれまで存在しておらず、CBD白書 2026がこの空白を埋める初の試みとなります。

2. 業界初のAIインタビューシステム

対話型AIインタビューシステムを業界調査として初めて導入しました。回答者はスマートフォンやPCから、テキストチャット形式で5～10分のインタビューに参加できます。AIが回答内容に応じて動的に深掘り質問を行うことで、Webアンケートでは得られない詳細な知見を大規模に収集します。スケジュール調整が不要で、回答者は好きな時間に参加可能です。CBD事業者向け、ヘンプ事業者向け、消費者向けの3種類のインタビューフローを用意しています。

3. 消費者調査を初めて実施

従来は事業者のみが対象でしたが、消費者調査を初めて追加します。CBD・ヘンプ製品の利用状況、購買行動、法規制への認知度などを300名以上の規模で調査し、供給側と需要側の両面から市場の全体像を描きます。

充実の特集コンテンツ

調査データに加え、以下の実用的な特集コンテンツを収録します。

規制カンナビノイド成分リスト

2026年4月時点で日本において規制対象となっているカンナビノイド約30成分の一覧を掲載。麻薬指定（Δ9-THC, Δ8-THC等）と指定薬物（HHC, THCH, HHCH, CBN等）の分類、施行日、THC残留限度値、合法カンナビノイド（CBD, CBG, CBC等）の整理を収録し、事業者の法令遵守を支援します。

CBD事業の始め方 - 実践ノウハウ集

改正法後の最新ルールに基づくCBD事業の参入ステップ、原料調達と品質管理、法規制対応（薬機法・景品表示法・広告表現）、販路構築、よくある失敗と対策を、調査データと事業者の実例をもとにまとめます。

海外CBDウェルネス活用事例集

医薬品（Epidiolex）、スポーツ、ビューティ、食品・飲料、ペットケア、シニアウェルネスなど、海外におけるCBDの多様な活用事例を紹介。各国の規制動向も合わせて掲載し、日本の事業者が市場開拓の参考にできるヒントを提供します。

製作委員会3社のコメント

CBD部（Asabis株式会社）

日本最大級のCBD/ヘンプコミュニティとして、AIインタビューシステムの開発・運用を担当し、これまで拾いきれなかった事業者・消費者の声を効率的に収集します。ヘンプ産業への調査拡大により、業界の全体像を初めてデータで可視化します。



CBDライブラリー（ウェルネスキット株式会社）

全国の実店舗のネットワークを最大限に活用し、小売現場のリアルな声を白書に反映させます。法改正後の店舗動向やヘンプ製品の取り扱い拡大など、ショップの最前線からの視点をお届けします。



CANNABIS INSIGHT（SETODEZA合同会社）

国内外のCBD・ヘンプビジネスメディアとして培った業界ネットワークを活かし、ブランド事業者への調査と法規制動向の分析をリードします。データに基づく業界の意思決定を支援していきます。





調査への参加方法

白書の品質は、一社でも多くの事業者・消費者の皆様のご協力によって決まります。

CBD事業者アンケート（所要時間：3～5分）

- 対象：CBDブランド・ショップ・製造・流通・輸入事業者- 特典：白書完成版の無料提供、企業名掲載（希望者）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmETqCOak7BPuSU-P8dDJ5KIXPMPjmprPTdsnL_rI5WiexCA/viewform

ヘンプ事業者アンケート（所要時間：3～5分）

- 対象：ヘンプ原料・繊維・食品・建材・農業等の関連事業者- 特典：白書完成版の無料提供、企業名掲載（希望者）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRyt9SK8rlHvxqeoph2jLvac1xzX6-VfwpMl2q1G3cHlQkpQ/viewform

消費者アンケート（所要時間：3～5分）

- 対象：CBD・ヘンプ製品を利用している消費者- 特典：白書完成版の無料提供

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5GZIbI61brVxbCTCUyOLGcF9rnSiubUq3n5-Oad7j11pYew/viewform

AIインタビュー（所要時間：5～10分）

- 対象：CBD・ヘンプ事業者（経営者・マネージャー層）、消費者- 形式：スマートフォン・PCからテキストチャットで参加、スケジュール調整不要- 特典：白書完成版の無料提供、企業名掲載（希望者）、事例インタビューとして白書内に掲載（希望者）- 開始日: 4/28（火）予定

スポンサー・協賛企業の募集

「CBD白書 2026」では、白書の制作を支援するスポンサー・協賛企業を募集しています。

詳細・お申込み：https://whitepaper.asabis.co.jp/sponsor-proposal

パートナー企業の募集

「CBD白書 2026」の認知拡大・販売促進にご協力いただけるパートナー企業を広く募集しています。CBD・ヘンプ関連のメディア、インフルエンサー、業界団体、ショップ、イベント主催者など、業界に関わるすべての方が対象です。白書の紹介・販売促進にご協力いただいたパートナーには、売上に応じたキャッシュバックをお支払いします。

パートナー登録・詳細：https://whitepaper.asabis.co.jp/pr-partner

「CBD白書 2026」概要

- 名称：CBD白書 2026- 公開予定：2026年8月- 制作：CBD白書 製作委員会（CBD部、CBDライブラリー、CANNABIS INSIGHT）- 調査対象：CBD事業者、ヘンプ事業者、CBDショップ、消費者- 調査方法：Webアンケート、AIインタビュー、ヒアリングインタビュー- 調査期間：2026年4月20日～7月10日- 配布形態：完全版（PDF形式）- 特設ページ：https://whitepaper.asabis.co.jp/2026

前年版「CBD白書 2025」について

2025年4月20日公開。全107ページ。CBDブランド345社中28社、CBDショップ549社中26社（396店舗）が回答。ブランド動向・ショップ実態・新規参入/撤退事業者分析・国内外ニュース分析を収録。

本件に関するお問い合わせ

CBD白書 製作委員会 事務局（CBD部 / Asabis株式会社）

- 特設ページ：https://whitepaper.asabis.co.jp/2026- お問い合わせ：https://whitepaper.asabis.co.jp/2026#contact

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