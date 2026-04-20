大商学園高等学校女子サッカー部とのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋

本舜、https://basefood.co.jp）は、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベ

ースアップ”をサポートする「BASE UP SPORTS PROJECT」において、大商学園高等学校女子サ

ッカー部とのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している「BASE UP SPORTS PROJECT（ベースアップスポーツプロジェクト）」において大商学園高等学校女子サッカー部にご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。今後は、大商学園高等学校女子サッカー部に所属する選手やスタッフの皆さんへの「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供する他、各種活動への協力、「栄養とスポーツパフォーマンス」の啓蒙活動など、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【大商学園高等学校女子サッカー部 プロフィール】

大商学園女子サッカー部は、男女共学を機に 2006 年の創部にしました。「球際・切り替え・ハードワーク」をベースに終始相手を圧倒するサッカーを目指しています。また、ピッチ内でもピッチ外でも選手一人ひとりが主体的に判断し、学年を問わず切磋琢磨し合える、明るく規律あるチームづくりをしています。

弊部は「サッカーを通じた人間形成」にも力を注いでいます。サッカーの技術向上はもちろんのこと、挨拶や礼儀、感謝の気持ちを忘れない姿勢を大切にし、社会に貢献できる自立した人材の育成を目指しています。

勝利への執念と、支えてくれる方々への敬意を胸に、「日本一」という目標に向かって日々努力しています。

HP：https://www.daisho.ac.jp/club/532/

Instagram：https://www.instagram.com/dfc.2006/

＜岡久奨 監督 コメント＞

この度、大商学園高等学校女子サッカー部は、ベースフード株式会社様とサプライヤー契約を締結いたしました。素晴らしいご縁をいただけたことを、部員・スタッフ一同、心より感謝しております。

アスリートにとって、毎日の食事は「戦うための身体」を作り上げる重要な基盤です。ベースフード様の完全栄養食は、厳しいトレーニングに励み、さらなる高みを目指す選手たちにとって、最高の後押しとなる心強いパートナーです。

今回のパートナーシップを大きな力に変え、私たちはこれまで以上に高い目標へと挑戦し続けます。ベースフード様と共に、チームとしてさらなる飛躍を遂げられるよう、一歩一歩全力で歩みを進めてまいります。

＜選手代表 3 年主将 佐竹結愛選手 コメント＞

このたび、ベースフード様とサプライヤー契約を締結できましたこと、選手を代表して心より感謝申し上げます。

私たちは日々、食事やコンディション管理の大切さを強く感じています。しかし、忙しい日々の中で栄養バランスの整った食事を継続することは簡単ではありません。そのような中で、手軽に必要な栄養を摂ることができるベースフード様の商品をご提供いただけることは、私たちにとって大きな支えとなり、日々のパフォーマンス向上にもつながると感じています。

今回のパートナーシップを通して、さらに成長し、結果で恩返しできるよう、チーム一丸となって全力で取り組んでいきます。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP SPORTS PROJECT」概要

各種スポーツシーンやボディメイクにおいて、スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、健康的なカラダづくりやスポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

＜スポーツ選手／チーム・団体に向けた「BASE UP SPORTS サプライヤー」参加者募集＞

スポーツパフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、プロアマ問わずスポーツ選手やチーム・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、老若男女問わずアクティブにスポーツを楽しむ方々へ完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、公式note（https://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08）をご確認ください。

＜BASE UP SPORTS サプライヤー契約一覧（現時点）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/318_1_5cbcd9bc1cee61db8fc6165f4fe035a6.jpg?v=202604200851 ]

▶︎「BASE UP SPORTS サプライヤー契約」および「BASE UP SPORTS サプライヤープログラム」問い合わせ先：info@baseupsports-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。