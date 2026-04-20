【開催報告】美容の枠を越え、LINE公式アカウントとともに「選ばれるビューティシャンの共通点」を解き明かす活用セミナーを開催

株式会社GO TODAY SHAiRE SALON

株式会社GO TODAY SHAiRE SALON（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大庭邦彦）は、2026年3月24日（火）、SKill PARK第8弾「フリーランスのためのLINE公式アカウント活用セミナー」を、東京都千代田区・紀尾井タワーにて開催しました。



フリーランスビューティシャンにとって、LINE公式アカウントはお客様との関係そのものです。

独立前から指名のお客様とのやりとりを支え、独立後はそのつながりを守り続ける生命線になっています。

しかし、美容業界では「新規集客」や「SNS発信」に注目が集まりがちです。一方で、長くトップを走り続けている方々が口を揃えて大切にしているのは、既存のお客様へのアプローチ。

一度来店してくださった方へのフォロー、来店周期に合わせた提案、しばらくご来店のない方への再アプローチなど。

やるべきだとわかっていても、十分に取り組めていないフリーランスは少なくありません。

「すべての学びをエンターテイメントに」をコンセプトに掲げるシェア型セミナー「SKill PARK」。

第8弾となる今回は、LINEヤフー株式会社の松木 大河氏をセミナーに迎え、LINE公式アカウントを「予約連絡ツール」から「お客様と繋がり続ける仕組み」へと進化させるための設計術をテーマに開催しました。

オフライン参加に加え、GO TODAY SHAiRE SALONクルー限定のオンライン配信も実施し、多くのビューティシャンが参加しました。

■ 開催概要

セミナー名：SKill PARK 第8弾「フリーランスのためのLINE公式アカウント活用セミナー」

日時：2026年3月24日（火）11:00～12:30

会場：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

形式：オフライン＋オンライン配信（GO TODAY SHAiRE SALONクルー限定）

講師：松木 大河氏（LINEヤフー株式会社）

対象：すべてのビューティシャン

参加費：無料

主催：株式会社GO TODAY SHAiRE SALON

■ 「業務連絡ツールだけのLINE」を卒業する。理論・分析・実践の3部構成で届けた90分

オンライン・オフライン同時開催で全国のビューティシャンへ配信されました

独立・フリーランスの売上の約60%は既存のお客様から生まれるとも言われています。一度敷居を跨いでくれたお客様を「永続的な顧客」にしていく。

つまりLTV（顧客生涯価値）を高めていくアプローチこそが、フリーランスの売上を安定させる土台です。

そしてそのカギを握るのが、LINE公式アカウントの設計にほかなりません。

LINEヤフー株式会社の松木氏が講師を務め、本セミナーでは、理論・分析・実践の3部構成で90分をお届けしました。

■ なぜ今、「LINE公式アカウントを設計し直す」必要があるのか

SNSでの新規集客はフォロワー数やアルゴリズムに左右されやすく、売上が不安定になりがちです。

一方、一度来店してくださったお客様「すでにあなたを選んでくれた人」との関係を深め、永続的な顧客へと育てていくことこそが、フリーランスの経営を安定させる土台になります。

その核となるツールとしてのLINE公式アカウントの可能性が語られました。

■ LINEヤフーが注目した「選ばれるクルー」の運用実例と共通点

また、今回のセミナーの最大の見どころとなったのが、後半パートの実例紹介です。

前段では美容業界大手のLINE公式アカウント活用事例が紹介され、業界全体のトレンドが共有されました。

そこから「では、フリーランスではどうしたらいいのか？」に焦点を絞り、GO TODAY SHAiRE SALONで実際に活躍するクルーの実例紹介へ。この流れこそが、今回のセミナーでしか体験できない価値でした。

1,300名超のクルーの中から、LINE公式アカウントを自分らしく魅力的に使いこなしているメンバーをリストアップ。膨大なアカウントを見てきたLINEヤフー株式会社の松木氏が「これは素敵だ！」と目を引かれた5名をピックアップし、その運用実例を紹介しました。

GO TODAY SHAiRE SALONにおけるクルー活用事例（抜粋）

ここで注目すべきは、単なる「うまくいっている事例紹介」ではなく、LINE公式アカウントのプラットフォーム提供者の視点から「なぜこのクルーのアカウントが良いのか」を共有するという構成です。

GO TODAY SHAiRE SALONクルーの実例を、LINE公式アカウントのプロフェッショナルが読み解く。このSKill PARKならではの掛け算が、参加者にとって自分ゴトとして落とし込みやすい学びの時間を生み出しました。

会場では、身近なクルーの事例が映し出されるたびにメモを取ったり、スライドを写真に収めたりする姿が多く見られました。

具体的な事例として、メッセージ配信による休眠顧客の復帰施策が紹介され、3ヶ月以上来店がなかったお客様に対する1回の配信で5件の予約獲得・約3.1万円の売上につながった実績が共有されたほか、自動応答メッセージを活用した事前カウンセリングを設定しているクルーなどが共有されました。

■ 明日から変えられるハンズオン形式で提供した改善アクション

セミナーの締めくくりでは、参加者がすぐに取り組める具体的な改善アクションをハンズオン形式で行いました。

- リピーターが増えるアカウント設計の基本：友だち追加後の導線から初回メッセージまで、お客様の熱量が高いうちにアクションする秘訣- 自動応答メッセージを使用した、お客様とのコミュニケーション- ステップ配信を使用した、よりカスタマイズされた配信設定など

松木氏が参加者と一緒に管理画面を操作しながら進める時間を設けたことで、ステップ配信の設定や自動応答の細かな設定など、ネットの情報だけでは理解が難しい部分も、その場で直接教わることで解像度が一気に上がったという声が多く聞かれました。

こうした企業コラボが実現するのも、GO TODAY SHAiRE SALONというプラットフォームがあるからこそ。フリーランスとして個人で活動していたら、なかなか得られない機会です。

セミナー資料（抜粋）

■ 担当者のコメント

GO TODAY SHAiRE SALON 広報・マーケティング 西山佳佑一人でも多くのビューティシャンに、「きっかけの種」を届けたい

ビューティシャンにとっての集客やリピート施策に関する情報は、今やネットでもSNSでも、どこでも手に入る時代です。ただ、情報を持っているだけでは、なかなか実際の行動には落とし込めないものと考えています。こうしたセミナーを通して、空気を感じて、体感して、納得してはじめて「知識」に変わる。そしてその知識が、日々のサロンワークや実務に自然と反映されていく。

SKill PARKが届けたいのは、まさにその体験です。今回、LINEヤフーさんから直接、自分たちクルーの実例をもとに学ぶことで、情報が知識に変わる瞬間を実現できたのではないかと感じています。一人でも多くのクルーやビューティシャンにとって、明日から使えるきっかけづくりのお手伝いができていたら嬉しく思います。

■ 関連リンク

LINE公式アカウント：https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/

GO TODAY SHAiRE SALON 公式サイト：https://www.shairesalon-go.today/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社GO TODAY SHAiRE SALON

広報・マーケティング担当：西山佳佑

お問い合わせフォーム：https://www.shairesalon-go.today/contact/

【GO TODAY SHAiRE SALON について】

シェアサロンのパイオニアとして、国内最大手のフリーランス向けシェアサロンプラットフォームを提供。全国60店舗以上に展開し、フリーランスビューティシャン1,300名以上が登録。最適化された個室空間や充実した設備を整え、美容師・ネイリスト・アイリストの自由な働き方を支援しています。

公式サイト：https://www.shairesalon-go.today/

【会社概要】

社名：株式会社GO TODAY SHAiRE SALON

本社所在地：東京都渋谷区神南1丁目9番2号 大畠ビル9F

代表取締役：大庭邦彦

設立：2016年10月13日

事業内容：シェアサロンに関わることのすべて