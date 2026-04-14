心電学関連春季大会2026に出展

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2026年4月18日（土）に熊本県熊本市で開催される心電学関連春季大会2026（以下本大会）に協賛します。当社は、日常生活において手軽に心電図を記録でき、心疾患の早期発見に役立つ心電計などをブースで展示します。また、長時間ホルター心電図解析サービス（HeartnoteⓇ事業）に関するスポンサードセミナーを開催するほか、心房細動の早期検出、早期治療に関するランチョンセミナーを実施するなど、循環器疾患領域における最新の知見を紹介します。

心電学関連春季大会は、日本不整脈心電学会の分科会です。心電学・不整脈に関する研究から臨床、診断、治療、予防まで取り組むとともに、遺伝学や薬理学、再生医療、データベース・AIを活用した最新の研究成果を発信しています。今年度は「未来に響く心電学の復興と創造」をテーマに開催されます。

当社は、循環器事業のビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げ、家庭での継続的な血圧測定の普及や、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。家庭で心電図を記録できる携帯型心電計や心電計付き上腕式血圧計の開発に加え、2026年1月より長時間ホルター心電図解析サービス（HeartnoteⓇ事業）を展開しています。スポンサードセミナーでは、小川 久雄 先生（熊本大学 学長）を座長に迎え、萬納寺 洋士 先生（済生会福岡総合病院 循環器内科 部長）より「長時間ホルター心電図検査を究める」について講演いただきます。さらに、ランチョンセミナーでは、宮本 康二 先生（国立循環器病研究センター 先端不整脈探索医学研究部部長）を座長に迎え、妹尾 恵太郎 先生（京都府立医科大学 不整脈先進医療学講座 准教授）と牧元 久樹 先生（自治医科大学 データサイエンスセンター／循環器内科 准教授）による「隠れ心房細動患者さんの早期検出・早期治療の最前線」と題して講演いただきます。ブース展示では、貼り付け型心電計で長時間の心電図データを記録・解析し、結果を医療機関へ提供する「Heartnote®」や、家庭での血圧と一緒に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計など、不整脈の早期発見や早期治療に役立つ商品やサービスを紹介します。

今後も、誰もが簡便に血圧測定や心電図を記録できるデバイスやサービスをグローバルで展開するとともに、医療従事者や研究者と共に積極的に学術活動を展開することで、世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献します。

■心電学関連春季大会2026の概要

会長 志賀 剛（東京慈恵会医科大学 臨床薬理学）

会期 2026年4月18日（土）

会場 熊本城ホール（熊本県熊本市）

公式ホームページ https://new.jhrs.or.jp/ecg/index.html

■スポンサードセミナー

セッション名 スポンサードセミナー１

会期 2026年4月18日（土）9:50~10:35

会場 第３会場（熊本城ホール3F 大会議室A3）

テーマ 「長時間ホルター心電図検査を究める」

座長 小川 久雄 先生（熊本大学 学長）

演者 萬納寺 洋士 先生（済生会福岡総合病院 循環器内科 部長）

■ランチョンセミナー

セッション名 ランチョンセミナー２

会期 2026年4月18日（土）12:40~13:40

会場 第2会場（熊本城ホール3F 大会議室A2）

テーマ 「隠れ心房細動患者さんの早期検出・早期治療の最前線」

座長 宮本 康二 先生（国立循環器病研究センター 先端不整脈探索医学研究部部長）

演者 妹尾 恵太郎 先生（京都府立医科大学 不整脈先進医療学講座 准教授）

牧元 久樹 先生（自治医科大学 データサイエンスセンター／循環器内科 准教授）

■今回ブースで紹介する主な商品・サービス

長時間ホルター心電図解析サービスHeartnote®

＜主な特長＞

・本体は軽量・フレキシブル・コードレス設計で装着負担が少ない

・防水仕様（IPX4/IPX7）で入浴時も装着可能で最大7日間の連続測定に対応

・医療機関での診断を補完するための 長時間心電図データを取得できる

・専用Webサイトで検査結果が確認できる

※医療機器認証番号：302ACBZX00015000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/ecg-heartnote/

HeartnoteⓇ 本体 使用イメージ

心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/1/HCR_7800T.html



HCR-7800T本体

使用イメージ

アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）

携帯型心電計 HCG-8060T

＜主な特長＞

・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/27/HCG_8060T_A.html

HCG-8060T本体 使用イメージ

携帯型心電計 HCG-9010U

＜主な特長＞

・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる

・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録

・心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト（別売）*で医療機関が確認。解析結果は、計13種類で表示される

*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器認証番号：305AABZX00067000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/27/HCG_9010U.html



HCG-9010U本体 判読支援ソフト画面イメージ 使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ