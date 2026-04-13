幼児のかわいい言い間違い、アプリで簡単に録音・保存――英語アプリの“予想外の使われ方”がXで拡散、App Storeランキング2冠に！【こどもえいごずかん】

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月8日に、iOSアプリ【こどもえいごずかん】がApp Storeの「こども向け無料」「6歳から8歳無料」ランキングで共に1位※を達成したことをお知らせします。

X（旧Twitter）ユーザーによる投稿がきっかけとなり、英語知育アプリの“意外な活用法”として「きみのこえずかん」機能が多くのママパパから注目を集め、今だけしか聞けない幼児期のかわいい音声を記録できるアプリとして人気急上昇中です。

※App Store「こども向け無料」および「6歳から8歳無料」ランキング （2026年4月2日、5日～10日）。

＜本リリースの概要＞

●Xユーザーが"英語アプリ（こどもえいごずかん）"を幼児の声の記録ツールとして活用する方法を自発的に発見・拡散。開発時には想定していなかった“育児記録アプリ”として人気に。

●対象は1～6歳の子どもを持つ保護者。「今しか聞けないかわいい声」を手軽に録音・整理・繰り返し再生できる。

●感謝を込め、先着2,000名に1か月無料クーポンを配布中（全コンテンツ利用可）。

■お子さんのかわいらしい声が簡単に録れて残せる！ 英語アプリの意外な使い方を発見！

「ポップコーン」が「ぽっこぷーん」だったり、一生懸命に話そうとする1歳さんや2歳さんの舌足らずな発音は、親にとってかけがえのない宝物です。「このかわいい声を残したい」と願う一方で、タイミングよく録音できなかったり、ボイスメモや動画での管理に苦労したりする親御さんも少なくありません。

そんな中、iOSアプリ【こどもえいごずかん】に搭載された「きみのこえずかん」機能が、Xユーザーの投稿をきっかけに、英語学習の枠を超えた“意外な活用法”で注目を集めました。

この機能は本来、お子さんが英語の発音練習をするために、お手本音声をお子さん自身の声で録音・置き換える目的で開発されたもの。

ところが「しゃべり始めの幼児のかわいい言い間違いや舌足らずな声を簡単に録音でき、繰り返し楽しめる」という新たな価値が発見され、Xユーザーからは「神アプリ」「今まさに求めていたアプリ」との声も寄せられるほどに。

この予想外の反響を受け、株式会社Gakkenの公式X（@gakken_ehon）では「#きみのこえずかん」をつけて録音したお子さんの声の投稿を呼びかけたところ、引用リポストやハッシュタグ投稿など、200件以上の投稿が集まり、その数はさらに増え続けています。このユーザー発のムーブメントが後押しとなり、【こどもえいごずかん】はApp Storeの「こども向け無料」および「6歳から8歳無料」ランキングで共に1位を達成し、多くの親御さんの共感を呼んでいます。

■アプリ【こどもえいごずかん】とは？

▲イラストがかわいい！ タッチするとネイティブ発音が聴けます！

iOSアプリ【こどもえいごずかん】は、図鑑のように「どうぶつ」「たべもの」「むし」などのページに分かれたかわいいイラストをタッチすると、日本語と英語のネイティブ発音が聴ける幼児向け英語知育アプリ。

「きみのこえずかん」のほか、「はやあてクイズ」「パズルゲーム」「チャンツ」で楽しく英語に親しめます！

▼ダウンロードはこちらから！（iPhone、iPad対応）

https://apps.apple.com/jp/app/id1577319467

■「きみのこえずかん」でお子さんの声を録音してみよう！

使い方は簡単。アプリを開き、録音したいページを選びます。画面左上の「ひらく」をタップしてメニューを出し、「きみのこえずかん」を選択。録音したいものをタップするとマイクボタンが出ます。ボタンをタップするとお手本が流れて「せーの」に合わせて録音。これを繰り返して、ページ全体をお子さんの声の図鑑にしてしまいましょう！

「せーの」に合わせるのが難しくてへんな声が録音されてしまったり、ママやパパの声が混ざってしまったり、まったく違う言葉を言ってしまったりしても、後から聞けば楽しい思い出になります。録り直しも可能です。

成長につれて言葉も変化していくので、定期的に録音するのもおすすめ。同じものを再録音すると上書きされてしまうので、その前にスマホの画面収録機能で録画しておくと、いつまでもお子さんの声を残せます。

■累計20万ダウンロード突破！ 感謝を込めた1か月無料クーポン配布中

▲「せいそうしゃ」「パワーショベル」じょうずに言えるかな？

【こどもえいごずかん】は累計約20万ダウンロード（リニューアル前のアプリ含む）を達成し、多くのお子さんに楽しく英語に親しんでいただいてきました。ユーザーの皆さまが開発陣も思い描いていなかった新たな活用法を発見していただいたことに感謝を込めて、そしてたくさんのお子さんの「今しか聞けない声」を残してほしいという思いから、現在、1か月無料で全コンテンツが使い放題となるクーポンコードを配布中です。

【先着2,000名様限定！ 1か月無料クーポン利用方法】

「#きみのこえずかん」での投稿をしていただける方（必須ではありません）にお使いいただけるクーポンです。

▼こちらのWebサイトにアクセスし、表示されるクーポンコードをアプリ内のコード入力画面でご使用ください。

https://gakken-ep.jp/extra/kodomo_eigo_zukan_app_2/index.html

※上限に達し次第、終了となります。その場合、使用時に「このコードは無効です」と表示されます。

※クーポンコードの有効期限は2026年4月30日まで。上限に達していない場合でも、期日を過ぎると使用できません。

※無料期間終了後は1か月プランへの自動継続となりますので、必要のない方はサブスクリプションのキャンセルを忘れずに行ってください。キャンセルをしても、無料期間が終わるまでは全コンテンツをお使いいただけます。

クーポンコードの詳しい利用方法は上記サイトでご紹介しています。

［アプリ概要］

■『こどもえいごずかん』

配信開始日：2022年1月5日

対応OS／デバイス：iOS（iOS12以上, iPhone6S以降）／iPhone、iPad対応

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id1577319467(https://apps.apple.com/jp/app/id1577319467)

価格（App Store）：1か月490円、3か月900円、6か月1,280円、12か月2,100円

推奨年齢：1～6歳

発売元：株式会社 Gakken

公式サイト：https://gakken-ep.jp/extra/kodomo_eigo_zukan_app_2/index.html(https://gakken-ep.jp/extra/kodomo_eigo_zukan_app_2/index.html)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開