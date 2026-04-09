ロボット芝刈機市場規模予測：2032年には4410百万米ドルに到達へ
ロボット芝刈機とは
ロボット芝刈機は、自律制御により芝生の刈り取りを自動化する園芸ロボットであり、主要機能として自動経路計画、カバー制御、自動充電、スケジュール運転、障害物回避、安全停止、アプリ／クラウド管理を備える。従来モデルは境界ワイヤーによる作業エリア定義が主流であったが、近年はRTK-GNSS、ビジョン／LiDAR、マルチセンサ融合技術を活用したワイヤレス型が普及しつつあり、高精度ナビゲーションと利便性向上が進展している。2025年の世界生産台数は約130万4,200台に達した。
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QYResearch調査チームの最新レポート「ロボット芝刈機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ロボット芝刈機の世界市場は、2025年に1739百万米ドルと推定され、2026年には2014百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）14.0%で推移し、2032年には4410百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術特性と運用機能
まず、ロボット芝刈機の技術的特徴を整理すると、自律型の芝刈り制御、自動経路計画、カバー制御、自動充電、スケジュール運転、障害物回避および安全停止機能、さらにアプリ／クラウドによる遠隔管理を標準搭載する点が挙げられる。従来は境界ワイヤーで作業領域を定義する方式が主流であったが、近年ではRTK-GNSSやビジョン／LiDAR、マルチセンサ融合によるワイヤレス型が急速に普及し、高精度測位・効率的作業を実現している。2025年の世界生産台数は約130万4,200台に達した。
上流資材と技術的要素
次に、上流資材構成では、第一にリチウムイオン電池セルがバッテリーパックの中核として稼働時間、サイクル寿命、低温性能を決定する。第二にPC/ABSやPCなどのエンジニアリングプラスチックが外装・シャーシ・保護部品に使用され、耐衝撃性、耐候性、成形性および外観安定性が求められる。第三にステンレス鋼／特殊鋼帯が刃やカッティングディスクに使用され、耐摩耗性、耐腐食性、強度および加工安定性が不可欠である。さらに、アルミニウム、銅、GNSS/RTK測位モジュール、IMU（慣性センサー）などの電子部材も重要である。下流用途は一般家庭、物件管理会社、ゴルフ場、造園業者、自治体、商業・産業施設まで広範囲に及ぶ。
地域別市場動向と技術トレンド
さらに、地域別では欧州が庭園文化の成熟と高人件費を背景に高い普及率を示す一方、北米では商業・自治体向け導入が拡大している。技術面では、境界ワイヤー方式が依然として一定の設置基盤を保持するが、ワイヤレスRTK-GNSSやビジョンナビゲーション方式が急速に成長しており、製品の高付加価値化および平均販売価格（ASP）の上昇を牽引している。近6か月の市場動向では、欧州の住宅向けロボット芝刈機導入率が前年比で約8％増加し、北米の商業施設向け導入も5％前後伸長している。
産業チェーンと技術障壁
産業チェーン分析では、バッテリーシステム、ナビゲーションモジュール、制御アルゴリズムが主要技術障壁であり、ブランドメーカーはシステム統合と販売チャネル管理において中心的役割を担う。直近の典型事例として、ある欧州大手住宅管理会社がRTK-GNSS対応ロボット芝刈機を導入した結果、年間メンテナンスコストを従来比で約30％削減し、作業効率を大幅に向上させた。また、今後は商業用途拡大、製品信頼性向上、コスト低減の進展に伴い、より広範囲作業、高効率運用、人手依存低減を実現することが期待される。
主要企業と市場セグメント
主要企業にはHusqvarna、Segway、Positec（Worx）、Mammotion、Stanley Black & Decker、Stiga Group、Ecovacs Robotics、Dreame Technology、Bosch、Zucchetti Centro Sistemiが含まれ、2025年の上位5社の売上シェアは約○％を占める。製品セグメント別には1000m?未満、1000-5000m?、5000m?以上の芝生向けモデルがあり、用途別には住宅用、商業用に分類される。地域別では北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに展開している。
結論と将来展望
総じて、ロボット芝刈機市場は、住宅・商業・公共分野における自動化園芸機器としての重要性を増し、効率性と利便性を両立した持続的成長が今後も期待される。
本記事は、QY Research発行のレポート「ロボット芝刈機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に基づき、市場動向および競合分析の概要を解説します。
【レポート詳細・無料サンプルの取得】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1607398/robot-mower
会社概要
QYResearch（QYリサーチ）は2007年の設立以来、グローバルビジネスの発展を支えるため、市場調査と分析を専門に行っています。当社の事業内容は、業界研究、F/S分析、IPO支援、カスタマイズ調査、競争分析など、幅広い分野が含まれています。現在、米国、日本、韓国、中国、ドイツ、インド、スイス、ポルトガルを拠点に、6万社以上の企業にサービスを提供しており、特に競合分析、産業調査、市場規模、カスタマイズ情報の分野で、日本のお客様から高い信頼を得ています。
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マーケティング担当 japan@qyresearch.com
配信元企業：QY Research株式会社
ロボット芝刈機は、自律制御により芝生の刈り取りを自動化する園芸ロボットであり、主要機能として自動経路計画、カバー制御、自動充電、スケジュール運転、障害物回避、安全停止、アプリ／クラウド管理を備える。従来モデルは境界ワイヤーによる作業エリア定義が主流であったが、近年はRTK-GNSS、ビジョン／LiDAR、マルチセンサ融合技術を活用したワイヤレス型が普及しつつあり、高精度ナビゲーションと利便性向上が進展している。2025年の世界生産台数は約130万4,200台に達した。
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QYResearch調査チームの最新レポート「ロボット芝刈機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ロボット芝刈機の世界市場は、2025年に1739百万米ドルと推定され、2026年には2014百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）14.0%で推移し、2032年には4410百万米ドルに拡大すると見込まれています。
技術特性と運用機能
まず、ロボット芝刈機の技術的特徴を整理すると、自律型の芝刈り制御、自動経路計画、カバー制御、自動充電、スケジュール運転、障害物回避および安全停止機能、さらにアプリ／クラウドによる遠隔管理を標準搭載する点が挙げられる。従来は境界ワイヤーで作業領域を定義する方式が主流であったが、近年ではRTK-GNSSやビジョン／LiDAR、マルチセンサ融合によるワイヤレス型が急速に普及し、高精度測位・効率的作業を実現している。2025年の世界生産台数は約130万4,200台に達した。
上流資材と技術的要素
次に、上流資材構成では、第一にリチウムイオン電池セルがバッテリーパックの中核として稼働時間、サイクル寿命、低温性能を決定する。第二にPC/ABSやPCなどのエンジニアリングプラスチックが外装・シャーシ・保護部品に使用され、耐衝撃性、耐候性、成形性および外観安定性が求められる。第三にステンレス鋼／特殊鋼帯が刃やカッティングディスクに使用され、耐摩耗性、耐腐食性、強度および加工安定性が不可欠である。さらに、アルミニウム、銅、GNSS/RTK測位モジュール、IMU（慣性センサー）などの電子部材も重要である。下流用途は一般家庭、物件管理会社、ゴルフ場、造園業者、自治体、商業・産業施設まで広範囲に及ぶ。
地域別市場動向と技術トレンド
さらに、地域別では欧州が庭園文化の成熟と高人件費を背景に高い普及率を示す一方、北米では商業・自治体向け導入が拡大している。技術面では、境界ワイヤー方式が依然として一定の設置基盤を保持するが、ワイヤレスRTK-GNSSやビジョンナビゲーション方式が急速に成長しており、製品の高付加価値化および平均販売価格（ASP）の上昇を牽引している。近6か月の市場動向では、欧州の住宅向けロボット芝刈機導入率が前年比で約8％増加し、北米の商業施設向け導入も5％前後伸長している。
産業チェーンと技術障壁
産業チェーン分析では、バッテリーシステム、ナビゲーションモジュール、制御アルゴリズムが主要技術障壁であり、ブランドメーカーはシステム統合と販売チャネル管理において中心的役割を担う。直近の典型事例として、ある欧州大手住宅管理会社がRTK-GNSS対応ロボット芝刈機を導入した結果、年間メンテナンスコストを従来比で約30％削減し、作業効率を大幅に向上させた。また、今後は商業用途拡大、製品信頼性向上、コスト低減の進展に伴い、より広範囲作業、高効率運用、人手依存低減を実現することが期待される。
主要企業と市場セグメント
主要企業にはHusqvarna、Segway、Positec（Worx）、Mammotion、Stanley Black & Decker、Stiga Group、Ecovacs Robotics、Dreame Technology、Bosch、Zucchetti Centro Sistemiが含まれ、2025年の上位5社の売上シェアは約○％を占める。製品セグメント別には1000m?未満、1000-5000m?、5000m?以上の芝生向けモデルがあり、用途別には住宅用、商業用に分類される。地域別では北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに展開している。
結論と将来展望
総じて、ロボット芝刈機市場は、住宅・商業・公共分野における自動化園芸機器としての重要性を増し、効率性と利便性を両立した持続的成長が今後も期待される。
本記事は、QY Research発行のレポート「ロボット芝刈機―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に基づき、市場動向および競合分析の概要を解説します。
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QYResearch（QYリサーチ）は2007年の設立以来、グローバルビジネスの発展を支えるため、市場調査と分析を専門に行っています。当社の事業内容は、業界研究、F/S分析、IPO支援、カスタマイズ調査、競争分析など、幅広い分野が含まれています。現在、米国、日本、韓国、中国、ドイツ、インド、スイス、ポルトガルを拠点に、6万社以上の企業にサービスを提供しており、特に競合分析、産業調査、市場規模、カスタマイズ情報の分野で、日本のお客様から高い信頼を得ています。
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