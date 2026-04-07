ジャーナリストの「曽我太一」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、ジャーナリストの曽我太一氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

曽我太一氏のコメント

このニュースレターでは、現地に身を置き、取材と日々の生活を通じて得た一次情報をもとに、中東という複雑な地域を多角的に読み解いていきます。その中で、人々の本音や出来事の背景にある文脈にも丁寧に迫ります。偶然の異動をきっかけに先入観なく向き合ってきた経験を強みに、表層的なニュースだけでは見えにくい実像を伝えていきます。中東の地政学や現地のリアルに関心のある方は、ぜひご購読ください。

中東アナトミー ― 混沌の構造を解剖する：https://taichisoga.theletter.jp/(https://taichisoga.theletter.jp/)

中東の現地視点から、紛争や外交の背景にある文脈と構造を深く読み解くニュースレター。

＜曽我太一氏プロフィール ＞

ジャーナリスト。大学院修了後、2012年にNHKへ記者として入局。札幌、稚内、旭川での勤務を経て、2017年より報道局国際部に所属し、ドイツ・欧州および東南アジア情勢を担当する。2020年からはエルサレム支局長として、中東の和平問題やテクノロジー産業の取材に従事。ロシア・ウクライナ戦争においては現地での直接取材も行う。2023年末に同局を退職後、フリーランスとして中東を拠点に活動している。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

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