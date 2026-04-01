近畿労働金庫（理事長 宮粼 正）は、特別金利預金等の取扱いにより、はたらく人の生活を応援しています。

この度、一部の特別金利預金（定期預金）のご契約者さまのご家族を対象に「家族プラン」の取扱いを開始しました。ご契約者さまの紹介により、ご家族も上乗せ金利を適用したお得な特別金利預金（定期預金）が利用できます。

政策金利の引上げ等により、「金利のある世界」への回帰が進み、預金金利にも変化がみられるなか、預金商品への関心が改めて高まりつつあります。近畿ろうきんは、協同組織の福祉金融機関として、暮らしに寄り添う商品やサービスの提供を通じて、はたらく人とそのご家族の資産運用を支援します。

特別金利預金（定期預金）と「家族プラン」

退職金定期預金「フェニックス」

退職金定期預金「フェニックス」は、退職者向けの定期預金です。退職金だけでなく、当金庫の財形預金やエース預金（積立定期預金）、定期預金も対象の資金となり、まとまった資金を特別な金利でお預けいただけますので、人生の節目のタイミングにピッタリでお得な定期預金です。

「家族プラン」では、ご契約者さまのご家族の方は、他金融機関からのお預替え等による新たな資金を特別金利の定期預金にお預けいただけます。

※「家族プラン」は当金庫の預金の預替えはできません。

※預入期間・金額によりお利息の支払い方法が異なります。

※お利息に対し20.315％の税金（復興特別所得税を含む）がかかります。

※預入期間・金額により一部払戻しが可能です。

※上乗せ金利は金利情勢の変化などにより見直す場合があります。

（2026年4月1日現在）

・商品の詳細や店頭表示金利はこちら また、店頭に説明書をご用意しています。

ゆうゆう定期

ゆうゆう定期は、他行からの預替えや退職金などの資金を有効活用いただける定期預金です。満期継続後も上乗せ金利の適用が継続されるため、満期の都度、他の金利上乗せ商品への預替え手続きが不要で、手間なくお得にご利用いただけます。

※預入期間・金額によりお利息の支払い方法が異なります。

※お利息に対し20.315％の税金（復興特別所得税を含む）がかかります。

※預入期間・金額により一部払戻しが可能です。

※上乗せ金利は金利情勢の変化などにより見直す場合があります。

（2026年4月1日現在）

・商品の詳細や店頭表示金利はこちら また、店頭に説明書をご用意しています。

近畿労働金庫について

ろうきんは、はたらく仲間がお互いを助け合うために資金を出し合ってつくった協同組織の福祉金融機関です。

近畿ろうきんは、近畿2府4県（滋賀・奈良・京都・大阪・和歌山・兵庫）にお住まいまたはお勤めの方なら、原則どなたでもご利用いただけます。

近畿ろうきんとは▼

https://www.rokin.or.jp/about/

近畿労働金庫 ～はたらくみんなを全力応援～