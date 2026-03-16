中小企業のグローバル人材を育成！「海外ビジネス・チャレンジ塾（実践編）」で、海外ビジネスを加速させる実践力を身につけよう

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）が、都内中小企業の海外展開を後押しする連続講座「海外ビジネス・チャレンジ塾（実践編）」の最終回を、2026年2月16日（月）に開催しました。

2025年12月から全4日間の日程で開催された本講座では、講師による個別フィードバックを重視し、講義形式だけでなくワークショップも多用。海外の商習慣に通じる論理構成や、相手の心を動かすジェスチャーの習得、受講者同士のつながりを生む機会を創出しました。

最終回では活動の集大成として、各参加企業が自社の海外展開戦略についてのプレゼンテーションを実施。

受講者からは、「1人で計画を立てるのは難易度が高いが、形にできたことは大きな一歩だった」「他企業の方と交流しながら学べる、非常に貴重な体験になった」といった、充実感あふれるコメントが寄せられました。

東京都中小企業振興公社では、このほかにも都内中小企業の海外進出をサポートするプログラムを用意しています。

また、「海外ビジネス・チャレンジ塾」の次年度の開催も予定しており、詳細はホームページにて順次公開予定です。

東京都中小企業振興公社「海外ビジネス・チャレンジ塾」

https://global-desk.jp/businesspractice?_fsi=hVjmrS2S