＜Samsung＞「Samsung Galaxy S26シリーズ」（SIMフリーモデル）本日発売開始

＜Samsung＞考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」

「Samsung Galaxy S26 Ultra」（SIMフリーモデル）本日発売開始

～ 同時購入で対象製品が最大30％オフになる 発売記念キャンペーンを実施 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」 (SIMフリーモデル)（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）を、本日2026年3月12日（木）より、Samsungオンラインショップ（https://www.samsung.com/jp/offer/）、「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）、「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）にて販売を開始いたします。









※本リリース内に含まれる動画は、https://news.samsung.com/jp/galaxy-s26-onsaleをご覧ください。

※一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

■これまで以上にスリムで軽量なデザイン

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、洗練されたモダンなデザインが特徴です。丸みを帯びた曲線と統一感のあるカラーパレットを採用することで、シリーズ全体で一貫したデザインを実現しています。また、「Samsung Galaxy S26 Ultra」は前モデルより約0.3mm薄型化し、重量は約214g。携帯性を高めながらも、手にしっかりとフィットする快適な持ち心地を実現しています。

















※販路によってお取り扱いカラーは異なります。

■あらゆる角度からプライバシーを保護

「Samsung Galaxy S26 Ultra」には、新機能「プライバシーディスプレイ」を搭載しました。専用ののぞき見防止フィルムを使用することなく、側面からの視認を制限し、周囲の視線から画面の内容を保護します。正面からのクリアな視認性を維持したまま、横方向からの視認性を抑えることが可能です。また、サイドボタンのダブルクリック操作でプライバシーディスプレイをオンオフ設定することもでき、混雑した公共交通機関やエレベーター内などでも、周囲の視線を気にせず安心して利用できます。

















■Galaxy AIで誰でも直感的に楽しめるAI体験

「Samsung Galaxy S26シリーズ」では、Galaxy AIがさらに進化し、高性能なテキスト認識と先回りした提案により、日常の操作をよりシンプルにします。新機能Now Nudgeは、状況に応じた情報を自らAIが自動表示してくれるため、アプリを何度も切り替える手間を減らすことが可能です。たとえば、メッセージアプリで友人から夜の予定を聞かれた場合、Galaxy AIがカレンダーを確認して予定の有無を確認し、最適な内容を表示します。

「Samsung Galaxy S24シリーズ」で登場し人気を集めた「かこって検索」は、複数の要素を対象とした検索にも対応できるよう進化しました。たとえば、写真の中で有名人の服装を囲むと、その人が身に着けている複数のアイテムが一度の検索でまとめて表示されます。「Samsung Galaxy S26シリーズ」では、Bixby、Gemini、PerplexityなどのAIエージェントにより、AIエコシステムもさらに拡張されています。Bixbyでは自然言語による音声操作で設定を変更できるため、設定名称や操作方法を正確に知らなくても簡単にデバイスを操作できます。たとえば「目が疲れるので、おすすめの設定はない？」と話しかけると、目の保護モードの有効化を提案してくれるので、複雑な設定メニューを探す必要がありません。

これらのAIエージェントはユーザーの意図や状況を理解し、操作手順を減らし、よりスムーズで効率的なモバイル体験を提供します。

■AIが支えるプロレベルの撮影体験

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、スマートフォン撮影の可能性をさらに広げます。高度なAI技術により、専門的な知識がなくても高品質な写真や動画を簡単に撮影・編集できます。







クリエイティブスタジオでは、編集した写真を完成度の高いコンテンツに仕上げることが可能です。「犬を描いて」といった簡単なテキスト入力だけで文脈に応じたスタンプを生成、さらにスタンプセットを生成し保存することでメッセージや写真編集で利用できます。 さらに招待状、プロフィールカード、壁紙などの作成にも対応し、日常のクリエイティブ表現の可能性を広げます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞





※Samsung.com限定カラーはGalaxy Harajuku及びGalaxy Studio Osakaでも販売いたします。

※Samsung.com限定カラーは販売状況により販路を変更する場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞





※Samsung.com限定カラーはGalaxy Harajuku及びGalaxy Studio Osakaでも販売いたします。

※Samsung.com限定カラーは販売状況により販路を変更する場合がございます。





■「Samsung Galaxy S26シリーズ」 アクセサリーの販売も開始

「Samsung Galaxy S26シリーズ」の純正・専用アクセサリーは3月12日（木）に販売を開始いたします。お客様のお好みに合わせてお選びいただけるように、豊富な種類・カラーをご用意いたしました。オリジナルのカスタマイズをお楽しみください。詳細は製品ページ(https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?smartphones）をご確認ください。

※販路によって取り扱い製品が異なります。

※カラーやモデル、アクセサリーのデザインは国や地域、キャリアによって異なる場合があります。

※一部予約・発売日が遅れる製品があります。また販売状況によっては欠品している可能性があります。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念キャンペーン









対象期間中にSamsungオンラインショップ、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaで「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」（SIMフリーモデル）と同時購入すると対象製品が最大30％オフになるキャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン期間＞

購入期間：2026年3月12日（木）9：00 ～ 2026年3月26日（木）9：59

※予約購入日はSamsungオンラインショップでの注文完了基準となりますのでご注意ください。

※対象製品が在庫切れの場合は特典が受けられません。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。





＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-s26-multi-buy

Galaxy Harajuku

https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/information/

Galaxy Studio Osaka

https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-studio-osaka/#Campaign

■Samsung Educationショップなら最新製品も特別価格で！

学生・教職員の方を対象とした「Samsung Educationショップ」では「Samsung Galaxy S26シリーズ」も特別価格にてご購入いただけます。

＜Samsung Educationショップ特別価格※(税込)＞

「Samsung Galaxy S26」 129,580円～

「Samsung Galaxy S26+」 161,423円～

「Samsung Galaxy S26 Ultra」 207,955円～

※Educationショップのご利用については、下記ページをご確認ください。

(https://www.samsung.com/jp/offer/samsung-education-store/)

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

「Samsung Galaxy S26シリーズ」はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※「Samsung Galaxy S26シリーズ」は1年に2回までの適応となります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品は、製品予約開始後にGalaxy Care公式ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■最新Samsung Galaxy製品を紹介するLiveコマース「Live Shop」を配信

「Samsung Galaxy S26シリーズ」の発売を記念し、公式サイト内特設ページおよびYouTube公式チャンネルにて「Live Shop」を配信いたします。製品の特長や機能を、実演もまじえてわかりやすく説明し、各キャンペーンも詳しくご紹介します。また番組内で視聴者からのご質問にも回答していきますので、ぜひご視聴・ご参加ください。

＜配信日時＞

「Samsung Galaxy S26シリーズ」使用レビューや便利な使い方をご紹介

2026年3月19日（木） 20時～

＜配信サイト＞

Live Shop特設ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/samsung-live-shop/）

YouTube Samsung Japan公式チャンネル（https://www.youtube.com/@SamsungJPN）

■「Samsung Wallet」新サービス対応開始

「Samsung Wallet」はSamsung Galaxyユーザーがクレジットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカードなどをスワイプアップですぐに起動できるサムスン独自のデジタルウォレットで「Samsung Galaxy S26シリーズ」にもプリインストールされています。また、4月以降、新サービスが続々追加され、更にスムーズに支払いができる便利なサービス「Samsung Wallet」でスマートライフをご体感ください。さらに、「Samsung Wallet」ではアプリ内キャンペーンも毎月実施中です。詳細はアプリ内の右上新着ボタンからプロモーションページをご確認ください。

アプリ名 ： 「Samsung Wallet」

インストール ： Galaxy Store/Google Play Store内

料金 ： 無料

対象端末 ： 2021年以降の発売モデルかつAndroid 14以上のSamsung Galaxyスマートフォン

※対象端末はhttps://www.samsung.com/jp/support/apps-services/about-samsung-walletをご確認ください。

※「Samsung Galaxy Watchシリーズ」ではご使用いただくことはできません。（2026年3月12日時点）

＜Samsung Wallet対応サービス＞ 2026年3月12日時点

（2026年4月以降追加予定サービス(青字)、対応開始時期・五十音順）









※1 JCBグループが発行するカードとは、ジェーシービーと提携する金融機関が発行するカードです。

※2 2026年4月以降に順次対応予定です。

※3 国内航空券対応

■Samsung Wallet キャンペーン

・Kyash

Samsung WalletにKyash Visaカードを登録、利用でKyashポイントを最大1,000ポイント還元いたします。

キャンペーン詳細ページ

https://www.kyash.co/lp/campaign/samsung-wallet?utm_source=samsung&utm_medium=press_release&utm_campaign=samsung_wallet_release









・Ponta

Samsung WalletにPontaカードを追加で、もれなく500Pontaポイントをプレゼントいたします。

キャンペーン詳細ページ

https://www.ponta.jp/c/campaign/samsungwallet_2601/









■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

