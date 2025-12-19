¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ç±º¹©Âç ÂçµÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¿·¹»¼Ë¡Ö9¹æ´Û ÁÏÈ¯Åï¡×¤¬´°À®¡¡Â¿ÍÍ¤Ê³ØÀ¸¡¦¸¦µæ¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ø
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³ØÄ¹ »³ÅÄ ½ã¡ËÂçµÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë12·î19Æü¡¢ÃÏ¾å7³¬·ú¤Æ¤Î¿·¹»¼Ë¡Ö9¹æ´Û ÁÏÈ¯Åï¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹»¼Ë¤ÏÂçµÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÆÀ°È÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖO-CAMP 2027¡×¤Î°ì´Ä¤Ç·úÀß¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¼¨¤·¤¿ÆÃÄêÀ®Ä¹Ê¬Ìî¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡ÖWell-being¡×¤ò³È½¼¤¹¤ë¸¦µæ»ÜÀß¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÃÏ°è·ò¹¯Áý¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È»º³Ø´±¶âÏ¢·È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢ÂÎ°é´Û¤äe-¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¤Î»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î³ØÀ¸¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¹»¼Ë¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤äÍýÇ°¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÁÏÈ¯¡×¤ò¡¢¸Æ¾Î¤ËÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å³°¹½¤Î¹©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¹»¼ËÁ°¤Ë¹¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÍøÍÑ³«»Ï¤Ï£´·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å¤Ë¡¢¥×¥ì¥¹¸þ¤±¤Î¸«³Ø¤â´Þ¤á¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¸åÆü¡¢¾ÜºÙ¤Î°ÆÆâ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡Ë¡£
¢£¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤ÎÂçµÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ºÆÀ°È÷·×²è¡ÖO-CAMP 2027¡×¤Î°ì´Ä¤Ç·úÀß
¡¦ÆÃÄêÀ®Ä¹Ê¬Ìî¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡ÖWell-being¡×¤ò³È½¼¤¹¤ë¸¦µæ»ÜÀß¡¢ÂÎ°é´Û¡¢ÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤¿»ÜÀß¡¢e-¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ»ÜÀß¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤òÀ°È÷
¡¦4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å¤Ë¡¢¥×¥ì¥¹¸þ¤±¤Î¸«³Ø¤â´Þ¤á¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê
¢£»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î
9¹æ´Û¡ÊÁÏÈ¯Åï¡¢Emergence Hub¡Ë
·úÀßÃÏ
ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶è¿¼ºî307
ÉßÃÏÌÌÀÑ
44,796.70Ö
¹½Â¤
Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡¢°ìÉôÅ´¹üÂ¤
³¬¿ô
ÃÏ¾å7³¬
±ä¾²ÌÌÀÑ
21,720.63Ö
·úÃÛÌÌÀÑ
6,514.82Ö
´ðËÜÀß·×¡¦¹©»ö´ÆÍý¡¦´Æ½¤
³ô¼°²ñ¼Ò°Â°æ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê
¼Â»ÜÀß·×
KAJIMA DESIGN
»Ü¹©
¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Æþ»î¡¦¹ÊóÉô ´ë²è¹Êó²Ý
Î©´ä
½»½ê¡§¢©135-8548¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§3-7-5
TEL¡§03-5859-7070
FAX¡§03-5859-7071
¥á¡¼¥ë¡§koho@ow.shibaura-it.ac.jp
