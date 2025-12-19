¼Ç±º¹©Âç ÂçµÜ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¿·¹»¼Ë¡Ö9¹æ´Û ÁÏÈ¯Åï¡×¤¬´°À®¡¡Â¿ÍÍ¤Ê³ØÀ¸¡¦¸¦µæ¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤Ø

¼Ì¿¿³ÈÂç

¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³ØÄ¹ »³ÅÄ ½ã¡ËÂçµÜ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë12·î19Æü¡¢ÃÏ¾å7³¬·ú¤Æ¤Î¿·¹»¼Ë¡Ö9¹æ´Û ÁÏÈ¯Åï¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¹»¼Ë¤ÏÂçµÜ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎºÆÀ°È÷¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖO-CAMP 2027¡×¤Î°ì´Ä¤Ç·úÀß¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

2022Ç¯¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¼¨¤·¤¿ÆÃÄêÀ®Ä¹Ê¬Ìî¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡ÖWell-being¡×¤ò³È½¼¤¹¤ë¸¦µæ»ÜÀß¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖÃÏ°è·ò¹¯Áý¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È»º³Ø´±¶âÏ¢·È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢ÂÎ°é´Û¤äe-¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¤Î»ÜÀß¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î³ØÀ¸¤ä¸¦µæ¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿·¹»¼Ë¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤äÍýÇ°¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖÁÏÈ¯¡×¤ò¡¢¸Æ¾Î¤ËÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£

º£¸å³°¹½¤Î¹©»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¹»¼ËÁ°¤Ë¹­¾ì¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÍøÍÑ³«»Ï¤Ï£´·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å¤Ë¡¢¥×¥ì¥¹¸þ¤±¤Î¸«³Ø¤â´Þ¤á¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¸åÆü¡¢¾ÜºÙ¤Î°ÆÆâ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡Ë¡£

¢£¥Ý¥¤¥ó¥È

¡¦ÁÏÎ©100¼þÇ¯µ­Ç°»ö¶È¤ÎÂçµÜ¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹ºÆÀ°È÷·×²è¡ÖO-CAMP 2027¡×¤Î°ì´Ä¤Ç·úÀß

¡¦ÆÃÄêÀ®Ä¹Ê¬Ìî¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡ÖWell-being¡×¤ò³È½¼¤¹¤ë¸¦µæ»ÜÀß¡¢ÂÎ°é´Û¡¢ÃÏ°è¤Ë¸þ¤±¤¿»ÜÀß¡¢e-¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ»ÜÀß¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤òÀ°È÷

¡¦4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å¤Ë¡¢¥×¥ì¥¹¸þ¤±¤Î¸«³Ø¤â´Þ¤á¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê

¢£»ÜÀß³µÍ×

Ì¾¾Î

9¹æ´Û¡ÊÁÏÈ¯Åï¡¢Emergence Hub¡Ë

·úÀßÃÏ

ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶è¿¼ºî307

ÉßÃÏÌÌÀÑ

44,796.70­Ö

¹½Â¤

Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¡¢°ìÉôÅ´¹üÂ¤

³¬¿ô

ÃÏ¾å7³¬

±ä¾²ÌÌÀÑ

21,720.63­Ö

·úÃÛÌÌÀÑ

6,514.82­Ö

´ðËÜÀß·×¡¦¹©»ö´ÆÍý¡¦´Æ½¤

³ô¼°²ñ¼Ò°Â°æ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê

¼Â»ÜÀß·×

KAJIMA DESIGN

»Ü¹©

¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò

¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

Æþ»î¡¦¹­ÊóÉô ´ë²è¹­Êó²Ý

Î©´ä

½»½ê¡§¢©135-8548¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË­½§3-7-5

TEL¡§03-5859-7070

FAX¡§03-5859-7071

¥á¡¼¥ë¡§koho@ow.shibaura-it.ac.jp

¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/