カスタマーエンジニアとセールスのスキルを競うコンテスト「KDJマスターズ2025」全国大会を開催

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生、以下：当社）は、12月5日（金）にカスタマーエンジニアとセールスのスキルを競うコンテスト「KDJマスターズ 2025」全国大会を開催いたしました。KDJマスターズは、カスタマーエンジニア部門が2008年の開始以来18回目、セールス部門が2014年の開始以来12回目の開催となります。今年は「つなぐ、広げる、応える。〜ワクワクするお客様の未来へ〜」をテーマに、昨年同様に当社の大阪本社（大阪市中央区）にて開催いたしました。全国の販売パートナー様と当社社員を含めた総勢約1,250名が参加し競技を行いました。一次予選となる「KDJナレッジ試験」を皮切りに、二次予選のブロック大会を勝ち抜いた販売パートナー様代表8名と、当社代表4名の計12名が決勝戦に出場して熱戦が繰り広げられました。カスタマーエンジニア部門では、実際の現場を想定した機器のトラブルに対応した復旧作業を実機で行い、「テクニカルスキル」と「顧客対応力」を総合的に競いました。一方、セールス部門では仮想の顧客に対して初回提案を行うプレゼンテーションを実施し、「プレゼンテーションスキル」 「提案内容」 「コミュニケーションスキル」を総合的に競い、それぞれの部門において最優秀賞、優秀賞を決定いたしました。今回の大会では、例年別日程で実施していたそれぞれの部門の競技を同日に開催したことで、選手や観戦者が互いの競技を観戦でき、職種の枠を越えた幅広い視点やスキルを改めて知ることで、多様化するお客様のご要望に応えるための学びが深まる大会となりました。私たちは、コンテストを通じて多様化し続けるお客様のニーズや期待に応えるため、絶え間ない進化と学び、そして実践が不可欠であることを強く実感しました。これからも、私たちが培ったスキルと経験を生かし、販売パートナー様とともに未来を切り拓き、お客様一人ひとりに感動と驚きに満ちた体験をお届けできるよう、挑戦し続けてまいります。※KDJとは、京セラドキュメントソリューションズジャパンの略称参加者の記念撮影【カスタマーエンジニア部門】最優秀賞：オフィスサプライ株式会社 上野 学様（受賞コメント）今回のマスターズに参加することで、1つ1つの動作を初心に戻って確認することができました。これを日々の活動に生かせるように自社に戻っても心がけてまいります。優秀賞：株式会社弘法 吉川 貴博様（受賞コメント）3年連続の出場となりましたが、他社の販売パートナーと競い合い、その後の意見交換など技術共有することで学びの場として非常に有意義な大会だと感じています。日々の活動で本日の経験をお客様の対応に生かしてまいります。【セールス部門】最優秀賞：株式会社阪南ビジネスマシン 尾粼 広士様（受賞コメント）京セラ製品の知見を高めるため、この大会に2年連続で参加となりました。最優秀賞の受賞により、昨年の忘れ物を取り返すことができました。この大会のブランド価値を高め、他の社員が「出場したい、目指したい」と思える大会となるよう期待しています。優秀賞：株式会社オフィスメーション 宮下 晃治様（受賞コメント）セールス部門では3年連続での受賞となりましたが、この経験を持ち帰り、現場での活動に生かすことが、この大会の趣旨でもあると思います。この経験を生かして明日から活動してまいります。