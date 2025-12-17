¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µþ²¦±èÀþ¤ÎÁ¬Åò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºý»Ò¡Öµþ²¦ÀþÅò¡Ê¤»¤ó¤È¤¦¡Ë¡×¤ò£±£²·î£±£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡ª
Âç¹¥É¾´ë²è¤ÎÂè£²ÃÆ¡ª
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µþ²¦±èÀþ¤ÎÁ¬Åò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÄÞ¼¼þÊ¿»á¤Ë¤è¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÊ¸¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºý»Ò¡Ö¡Øµþ²¦ÀþÅò¡Ê¤»¤ó¤È¤¦¡Ë¡Ù¤½¤Î£²¡×¤ò¡¢£±£²·î£±£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤ÎÁ´±Ø¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµþ²¦ÀþÅò¡×¤Ï¡¢µþ²¦±èÀþ¤Ë½êºß¤¹¤ëÁ¬Åò¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë£²£°£²£µÇ¯£··î¤«¤é³«»Ï¤·¤¿´ë²è¤Ç¡¢Âè£±ÃÆ¤Ç¤ÏÁ´£²ËüÉô¤¬ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢µþ²¦Àþ±è¤¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê£³¥«½ê¤ÎÁ¬Åò¤ò¡¢³Æ»ÜÀßÆÈ¼«¤ÎÀßÈ÷¤äÈ÷ÉÊ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÁ¬Åò¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºý»Ò¤òÊÒ¼ê¤ËÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Öµþ²¦ÀþÅò¡×¤Ïº£¸å¤âÇ¯£²²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈ¯¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþ²¦±èÀþ¤ÎÁ¬Åò¤ò½ç¼¡¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡µþ²¦±èÀþ¤ÎÁ¬Åò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºý»Ò¡Öµþ²¦ÀþÅò¤½¤Î£²¡×¤òÈ¯¹Ô¡£Âè£²ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦¤ÎÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤±¤ë¡Ö°°Åò¡×¡Ö¹ý¹¾Åò¡×¡Ö±§ÅÄÀîÅò¡×¤ÎÁ¬Åò¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ç¾Ò²ð¡££±£²·î£±£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éµþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¤ÎÁ´±Ø¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¡£
¢ËÜºý»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ÅÄÞ¼¼þÊ¿»á¤¬ÉÁ¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³ÆÁ¬Åò¤Î¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤òÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
£´¨¤¤Åß¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¡¢ÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤ÆÁ¬Åò¤Ç²¹¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê±èÀþ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¡¢°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
£±¡¥¡Ö¡Øµþ²¦ÀþÅò¡Ê¤»¤ó¤È¤¦¡Ë¡Ù¤½¤Î£²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
µþ²¦±èÀþ¤Ë½êºß¤¹¤ëÁ¬Åò¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢µþ²¦±èÀþ¤ËÅÀºß¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁ¬Åò¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÅÄÞ¼¼þÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÊ¸¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºý»Ò¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Âè£±ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢³ÆÁ¬Åò¤Î»ÜÀß¤ä¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Á¬Åò¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ëºý»Ò¾ðÊó
ÇÛÉÛ³«»ÏÆü¡§£±£²·î£±£¸Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿µ¬³Ê¡§£Â£µÈ½¥µ¥¤¥º¡¢¥«¥é¡¼£±£²¥Ú¡¼¥¸
¾Ò²ð¥¹¥Ý¥Ã¥È¡§µþ²¦Àþ±èÀþ¡Ê°ìÉô¾®ÅÄµÞÀþ´Þ¤à¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë£³¥«½ê¤ÎÁ¬Åò
¡¡¡¡Ö°°Åò¡Ê¤¢¤µ¤Ò¤æ¡Ë¡×¡ÊºÇ´ó¤ê±Ø¡§µþ²¦ÀþÉÜÃæ±Ø¡Ë
¡¡¢¡Ö¹ý¹¾Åò¡Ê¤³¤Þ¤¨¤æ¡Ë¡×¡ÊºÇ´ó¤ê±Ø¡§¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¹ý¹¾±Ø¡Ë
¡¡¡¡¢¨µþ²¦ÀþÄ´ÉÛ±Ø¡¦¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡£
¡¡£¡Ö±§ÅÄÀîÅò¡Ê¤¦¤À¤¬¤ï¤æ¡Ë¡×¡ÊºÇ´ó¤ê±Ø¡§µþ²¦ÀþÂåÅÄ¶¶±Ø¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¿·ÂåÅÄ±Ø¡Ë
ÇÛÉÛÉô¿ô¡§£²£°¡¤£°£°£°Éô¸ÂÄê¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
ÇÛÉÛ¾ì½ê¡§µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡¡Á´±Ø¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ã¥¯¡¡¢¨ÇÛÉÛ³«»Ï»þ´Ö¤Ï¡¢³Æ±Ø¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÀ©ºî¼Ô¾Ò²ð
³¨¤ÈÊ¸¡§ÅÄÞ¼ ¼þÊ¿¡Ê¤¿¤Ö¤Á ¤·¤å¤¦¤Ø¤¤¡Ë»á
£±£¹£·£µÇ¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥³¥í¥é¥É½£Î©Âç³ØÃæÂà¡£Àþ²è¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡££Â£Å£Á£Í£Ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ä´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤Ä¹½£ÎÏ»Ò¤É¤âÉþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥¸¥½¥óÂåÉ½¡£
¡ÚÅÄÞ¼ ¼þÊ¿»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Âè£±ÃÆ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âè£²ÃÆ¤â¡¢´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ëÁ¬Åò¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁ¬Åò¤Î¡Ø¤³¤À¤ï¤ê¡Ù¤ä¡Ø¿Í¾ð¡Ù¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤Îºý»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢µþ²¦Àþ¤Ç¤ÎÅò¤á¤°¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
£²¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öµþ²¦ÀþÅò¡×ºý»Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âÇ¯£²²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈ¯¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþ²¦±èÀþ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁ¬Åò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡£Ô£Å£Ì¡§£°£³¡Ý£³£³£²£µ¡Ý£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°¡Á£±£¸¡§£°£°¡Ë
¢¨£±£²·î£³£°Æü¡Á£±·î£³Æü¤ÏµÙ¶È
¡Ú»²¹Í£±¡Û¢ãµþ²¦ÅÅÅ´¡ßÅÔ±Ä¸òÄÌ¢ä¡ÖÀþÅò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤ÈÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢±èÀþ¤Ë½êºß¤¹¤ëÁ¬Åò¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤ª¤è¤Ó±èÀþ¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¢ãµþ²¦ÅÅÅ´¡ßÅÔ±Ä¸òÄÌ¢ä¡ÖÀþÅò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ò£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¸Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤¬ºòÇ¯ÅÙ³«ºÅ¤·¤¿¡Öµþ²¦ÀþÅò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Î¾¼Ò¶É¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡Öµþ²¦ÀþÅò¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÅÄÞ¼¼þÊ¿»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Ç¡¢µþ²¦Àþ¡¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡¢ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤Î±Ø¤ª¤è¤Ó±èÀþ¤ÎÁ¬Åò¤ò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÀèÃå¤Ç¿Íµ¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ÅÄÞ¼¼þÊ¿»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¢ãµþ²¦ÅÅÅ´¡ßÅÔ±Ä¸òÄÌ¢ä¡ÖÀþÅò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£³ÆüÉÕ¸øÉ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20251203_sento.pdf
¡Ú»²¹Í£²¡Û¡Öµþ²¦ÀþÅò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×³«ºÅµÇ°Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºòÇ¯ÅÙ¤Ë¡¢Âè£±ÃÆ¡Öµþ²¦ÀþÅò¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Î¼Â»Ü¤òµÇ°¤·¡¢ÅÄÞ¼¼þÊ¿»á¤¬µþ²¦±èÀþ¤Ç±½¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÈ¬²¦»Ò¤ÎÁ¬Åò¡Ö¾¾¤ÎÅò¡×¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤ò¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£Õ£Ò£Ì¡§https://youtu.be/hNLRPc1s8cs?si=duT2RI_6jHWmo1wF
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´£²¡Ý£³£³£·¡Ý£³£±£°£¶
