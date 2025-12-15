こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【帝京平成大学】経営学科の学生チームが「第21回日銀グランプリ」で優秀賞・審査員長賞を受賞 酒井中野区長を表敬訪問
2025年11月29日（土）に開催された日本銀行主催「第21回日銀グランプリ」決勝大会において、帝京平成大学 人文社会学部 経営学科 阿部ゼミナール有志チームが優秀賞（準優勝）と審査員長賞を受賞した。これを受け、12月2日（火）、同チームは藤川健一副学長および指導教員の阿部廉教授の引率のもと、酒井直人中野区長を表敬訪問した。今回の訪問は、本学が掲げる「地域社会との交流と貢献」ならびに「産学官連携による社会貢献」の理念を体現する機会となった。
帝京平成大学 人文社会学部 経営学科 経営コースの阿部ゼミナール有志チーム（森山颯太〔4年〕・山本渉太〔3年〕）は、「第21回日銀グランプリ」において全国38大学133チームの中から選抜され、決勝大会で見事、優秀賞（準優勝）と審査員長賞を同時受賞した。
「日銀グランプリ」は、日本銀行が主催する全国規模の学生論文・プレゼンテーション大会であり、大学生が金融・経済の課題を分析し、政策提言を競うもの。今回の受賞は、学生たちの研究力と発表力が高く評価された証であり、本学としても開学以来初めての入賞だ。さらに、中野区内の大学に所属する学生チームとしても初の快挙となった。なお、「審査員長賞」は、審査員長・氷見野日銀副総裁から金融政策のコミュニケーション改革に関する斬新な提案として高く評価され、特別に授与されたものである。
この成果を地域と共有するため、学生たちは酒井中野区長を表敬訪問した。酒井区長からは、「地域の誇りとなる素晴らしい成果」との激励ともに、「今後とも大学との地域連携をさらに強化していきましょう」との温かい言葉が贈られ、学生たちは今後の学びと挑戦への大きな励みを得た。
森山さんは「地域の皆様に成果を届けられたことを誇りに思う。今後も挑戦を続けたい」と語り、山本さんも「仲間と力を合わせて取り組んだ経験を、地域や社会に還元していきたい」と意欲を示した。
阿部教授は、「全国133編の中から優秀賞と審査員長賞を同時に受賞、学生の挑戦的な研究姿勢が社会に認められたことは本学の誇りであり、今後の学びにも大きな励みとなる」と述べた。
藤川健一副学長は、「今回の成果を地域と共有できたことは、大学が掲げる『地域社会との交流と貢献』、そして『産学官連携による社会貢献』という基本理念を具体化するものです。帝京平成大学は今後もこうした挑戦を支え、地域とともに歩む教育活動を推進していきたいです。」とコメントしている。
本学は今回の成果を契機に、地域社会や産業界との連携をさらに深め、学生の挑戦を社会価値へとつなげる教育・研究活動を推進していく。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 帝京平成大学 入試課
住所：東京都豊島区東池袋2-51-4
TEL：03-5843-3200
