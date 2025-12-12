緑と珈琲が癒しを紡ぐ、自分らしい日常を実現するリノベーション住戸〜INITIA ＆ Renovationが提案する、自然と街が織りなすリトリートな暮らし〜

『パークハウス清澄白河リバーサイド』 リビング・ダイニング・キッチン・洋室(2)

植物をハンギングできるダクトレール















■ 物件概要コスモスイニシアのリノベーションマンション「INITIA ＆ Renovation」は、コンセプト「暮らしに、心に、確信を。」のもと、住まい手目線の実用的な設計と、一人ひとりの感性を重視したアイデア豊かな空間・内装デザインを追求しています。心と体が安らぐ心地よい安心感と、時を重ねるほど自分らしさが深まる暮らしを提供し、「ここに住んでよかった」という確信を届けてまいります。