緑と珈琲が癒しを紡ぐ、自分らしい日常を実現するリノベーション住戸〜INITIA ＆ Renovationが提案する、自然と街が織りなすリトリートな暮らし〜
大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、”都市に息づく、緑の隠れ家”をテーマにフルリノベーションした『パークハウス清澄白河リバーサイド（東京都江東区）』の1室が2025年11月14日に竣工したことをお知らせします。当社のリノベーションマンション「INITIA ＆ Renovation」は、「暮らしに、心に、確信を。」をコンセプトに、その地域や建物の特徴を生かしたリノベーションを行っています。本住戸では、カフェが点在する水辺の落ち着いた街で、地域文化と自然に包まれた暮らしを実現しました。都心で忙しく過ごす人びとが、日常の中で街の魅力や自然に触れ、心の安らぎを感じられる新しい都市居住スタイルを提案します。
■ 「自然に囲まれた心がほどける我が家」を五感で感じられる設計で、穏やかな清澄白河の日常を
コロナ禍をきっかけに都市部から地方への移住に対する関心が高くなった一方で、実際には“移住したいけれど現実的に難しい”という声も少なくありません。こうした背景を受け、当社では“都心にいながらも自然に包まれるような時間”を提供し、地域文化と調和しながら街と人をつなぐ、新たなリノベーションマンションを形にしました。
全居室に広がる“緑の癒し空間”
触れる、香る、眺める、愛でる――植物は日々の生活にゆとりを生む存在です。当社は、都会の暮らしに潤いと安らぎを届けるため、みずみずしい新芽や季節を彩る花など、日常にさりげなく寄り添う緑を大切にできる暮らしを提案します。各居室には、植物を掛けられるハンギングレールのほか、観葉植物を飾れるスペースを確保したカウンターや可動棚を設置し、お気に入りの観葉植物に囲まれる、木漏れ日を感じるような心地よさのある暮らし方を紹介しています。
珈琲の香りがもたらす、穏やかな生活
清澄白河が誇るカフェ文化を住まいの中でも楽しめるよう、抽出後の珈琲の粉「コーヒーグラウンズ」を活用した、脱臭・虫よけ効果などのあるアイテムを採用し、珈琲の香りに包まれたサステナブルな暮らしを提供します。さらに、地元店舗と連携して「清澄白河お散歩MAP」も製作し、穏やかな水辺エリアで育まれてきた“都心にいながらもどこかほっとする”街、清澄白河の魅力を、日々の暮らしで体感できる工夫を施しました。
各所に癒しを感じる緑を設置
清澄白河お散歩MAP・コーヒーグラウンズの脱臭袋
■区切りすぎないあいまいさと効率的な動線が共存する住まいで、自分らしさを大切にする暮らしを
本住戸では、従来の都市型集合住宅に多い、区切られた部屋と機能が並ぶ間取りから、住まい手による自由な使い方を可能にする余白がある間取りへとフルリノベーションしました。2025年10月にリブランディングした「INITIA ＆ Renovation」らしい、定型にとらわれず空間を重ね合わせる設計により、自然の温もりや街の雰囲気を取り込み、緩やかなつながりを感じられる暮らしを生み出すことで、都心での自分らしい過ごし方の可能性を広げる新しい住まいを提案しています。さらに、本住戸はZEH水準の評価書を取得しており、快適性と省エネ性を両立した住宅性能も実現しています。
緩やかなつながりを感じられる設計
LDKと洋室を仕切る扉には引き戸を採用し、LDKを中心に各洋室やDENへと緩やかにつながる空間を演出。一体感がある住まいからは、開放感と安らぎを感じられ、自然に囲まれた我が家へ愛着が育まれる設計としました。家具の配置もしやすいため、効率的なレイアウトも可能です。さらに、窓辺からはテラスや日当たりのよい広々とした専用庭まで視線が抜けるため、室内から屋外への広がりがほどよいゆとりを生み出し、住まう人が優しくつながりを感じられる暮らしを叶えます。
“自分らしい暮らし”を実現するDEN
従来のウォークインクローゼットを、単なる収納ではなく“魅せる”収納や”使う“空間として活用できるよう、DENを設けることで、ライフスタイルに合わせて多彩に使える空間へとリノベーション。高さを自由に調整できる二段式のハンガーパイプは下段部分が着脱可能なため、飾るように魅せて楽しむ収納として使用できるほか、カウンタースペースは、使い方を限定しない余白スペースとして、好きなものを並べた作業スペースや趣味部屋など住まい手の想像力を膨らませ、“自分らしい暮らし”を実現できる空間となっています。
“好きな空間”を演出する内装
LDKや洋室2部屋には、照明器具を自由に付け替えられるダクトレールを設置しました。ペンダントライトやスポットライトなど、お好みの照明に簡単に変更できるほか、植物を吊るすハンギングプランターも取り付けられるため、自分らしいインテリアにアレンジができます。また、各居室の照明はシーリングでなくダウンライトを中心に採用することで、お気に入りの観葉植物や家具をやわらかく照らし、より愛着をもたらす居心地のよい空間を演出します。さらに、リビングや洋室の壁には下地補強を施しており、入居後に棚を取り付けるなどDIYでのカスタマイズも可能です。
＜間取り図＞
■ 物件概要
コスモスイニシアのリノベーションマンション「INITIA ＆ Renovation」は、コンセプト「暮らしに、心に、確信を。」のもと、住まい手目線の実用的な設計と、一人ひとりの感性を重視したアイデア豊かな空間・内装デザインを追求しています。
心と体が安らぐ心地よい安心感と、時を重ねるほど自分らしさが深まる暮らしを提供し、「ここに住んでよかった」という確信を届けてまいります。
| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸
TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
関連リンク
コスモスイニシア ニュースリリースページ
https://www.cigr.co.jp/newsrelease/2025/12/renovation_kiyosumishirakawa/
「INITIA & Renovation」 ブランドサイト
https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/
『パークハウス清澄白河リバーサイド』 リビング・ダイニング・キッチン・洋室(2)
