神奈川県警察との「地域の安全・安心に関する包括連携協定」の締結について
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，2025年12月11日（木）に神奈川県警察と「地域の安全・安心に関する包括連携協定」を締結することにあわせ，協定締結式を以下のとおり実施いたしました。
１．協定締結の目的
既に神奈川県警察と当社は，実務面でさまざま連携していますが，協定として明文化することで，より一層強化することが目的です。
（1）各種犯罪防止に関すること
（2）交通安全・交通事故防止に関すること
（3）テロ・災害・雑踏対策に関すること
（4）犯罪被害者等の支援に関すること
（5）神奈川県警察職員の採用に関すること
（6）その他，県内における「地域の安全・安心」に関すること
２．その他
本協定締結後初の合同安全キャンペーンを12月25日（木）15：30から京急電鉄の金沢文庫駅において実施予定です。
