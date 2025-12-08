こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【聖徳大学】12月13日(土)､｢第10回高校生の体験発表会｣を開催 --高等学校の生徒たちが探究的な学びを発表--
12月13日(土)､聖徳大学（千葉県松戸市）では｢第10回高校生の体験発表会｣を開催します｡
本発表会は､地域貢献･高大連携活動の一環として､高校生が行っているボランティア等の地域貢献活動､授業･部活動等の教育活動､起業経験､国際交流などを通して得られた探究的な学びの成果を広く社会に発信するもので､今回で10回目を迎えます｡
当日､ステージ発表部門では高等学校21校34チームの生徒たちが各チーム6分以内でプレゼンします。若者まちづくり活動や古民家再生活動､警察署と協力した犯罪被害支援活動､地域と協力した災害対策､未来の農業の在り方を考える活動など､個性あふれる内容が予定されています。また､動画発表部門では6校11チームの動画を紹介します。
発表会後には審査を行い､最優秀校をはじめとする各賞が決定します｡ぜひ取材にお越しください｡
■｢第10回高校生の体験発表会｣(概要)
日 時：令和7年12月13日(土)
午前の部 9：30〜12：30
午後の部 13：00〜16：00
場 所：聖徳大学香順メディアホール(1号館3階)
※JR常磐線･京成松戸線｢松戸駅｣東口徒歩5分
内 容： (午前の部) ／ (午後の部)
9：30〜 9：40／13：00〜13：10 開会式
9：40〜12：20／13：10〜15：50 発表
12：20〜12：30／15：50〜16：00 閉会式
参加校(順不同)：
(午前の部)千葉県立市川昴高等学校､千葉県立柏高等学校､千葉県立柏中央高等学校､千葉県立鎌ケ谷高等学校､千葉県立流山高等学校､千葉県立流山北高等学校､千葉県立松戸馬橋高等学校､千葉県立成田西陵高校､栃木県立矢板東高等学校､神田女学園高等学校､光英VERITAS高等学校
(午後の部)千葉県立佐倉南高等学校､千葉県立松戸国際高等学校､千葉県立松戸南高等学校､千葉県立小金高等学校､千葉県立八千代東高等学校､千葉県立下総高等学校､千葉県立木更津東高等学校定時制課程､成女学園高等学校､二松学舎大学附属
高等学校､聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校
ＵＲＬ： https://www.seitoku-u.ac.jp/society/community_collaboration/
https://sway.cloud.microsoft/05FcqGuJSr0yvw02?ref=Link [昨年度の様子]
問合せ：聖徳大学地域連携･社会貢献センター(入学センター担当者)
TEL：047-366-5551
▼本件に関する問い合わせ先
聖徳大学総務課
住所：〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550番地
TEL：047-365-1111（大代表）
FAX：047-363-1401
メール：kohog@wa.seitoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
