風波センサーの世界市場2025年、グローバル市場規模（ブイ搭載型センサー、船舶搭載型センサー）・分析レポートを発表
2025年11月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「風波センサーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、風波センサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の風波センサー市場は2024年に約1,395百万米ドルと評価され、2031年には約2,004百万米ドルへと拡大する見通しであり、レビュー期間における年平均成長率は5.4％となります。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応を分析し、競争環境、地域経済の動態、サプライチェーンの強靭性にどのような影響を与えるかを総合的に評価しています。風波センサーは水面の変動を計測する装置であり、超音波、レーダー、圧力センサーなど多様な技術を用いて波高、周期、波向といった重要な指標を記録します。これらの装置は海洋研究、航海安全、沿岸工学など幅広い分野で活用され、正確な波浪データによって海況予測および海洋環境変化の把握に大きく寄与しています。
________________________________________
調査の特徴
本レポートでは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別に分けて、定量・定性の両面から分析しています。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を詳細に予測するとともに、販売動向や価格変化の背後にある需給構造を明らかにしています。また、市場が急速に変化する背景を踏まえ、競争構造の変化、新技術の導入、用途拡大など、市場を動かす要因を多角的に整理しています。主要企業については、企業概要、製品ラインナップ、地理的展開、価格、収益、粗利益率などを包括的に紹介しており、市場のリーダー企業の状況を明瞭に把握できる構成になっています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主要な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化し、風波センサーの成長可能性を評価することにあります。また、製品別・用途別の市場における将来の成長を予測し、市場競争に影響を与える要因を理解するための指針を提供しています。これにより、企業が戦略的な意思決定を行うための基礎情報を得ることを可能にしています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、世界の風波センサー市場における主要企業として、WISE Group、Darrera、Aanderaa、Inertial Labs、SeaView Systems、Keller、Observator Instruments、Ocean Sensor Systems、Miros、Nortek、Xeos、Radac、ASL、RBR、RS Aqua などが取り上げられています。各社の製品特性、主要市場での動向、新技術の導入状況、地域別展開などが整理されており、企業間の競争構造を理解する上で有益な内容となっています。また、波浪測定の精度向上技術や耐環境性能の強化など、各社が注力する技術方向性も紹介されています。
________________________________________
市場セグメント
市場は「ブイ搭載型センサー」と「船舶搭載型センサー」の2種類に分類され、用途別には「ブイ」「船舶」「その他」に分類されています。2020年から2031年にかけて、各セグメントにおける消費額と販売数量を定量的に予測し、成長率の違いを明確に示しています。ブイ搭載型センサーは海洋観測網の整備が進む中で安定した需要を獲得しており、一方で船舶搭載型センサーは航路安全対策の強化を背景に拡大が見込まれています。その他の用途では港湾管理や沿岸構造物の監視など多様な分野での採用が進んでいます。
