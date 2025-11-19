3年連続で権威ある賞を受賞！popomi「抗菌プレイマットCLEAN」が育児家庭の新定番に
子育て関連のアイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ 本社：埼玉県川口市、代表：全 心赫）は、自社ブランドpopomi（ポポミ）の「抗菌プレイマットCLEAN」が2025年度グッドデザイン賞、2024年度キッズデザイン賞、2023年度日本子育て支援大賞を受賞したことをお知らせいたします。
これらの受賞は、本製品が育児家庭のニーズに応える実用性と安心感を兼ね備えたプレイマットとして、各方面から継続的に高い評価をいただいております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334795&id=bodyimage1】
【3年連続受賞の理由】
popomi 抗菌プレイマットCLEANは、「掃除のしやすさ」「子育て家庭に寄り添った機能性」「リサイクルを前提とした循環型設計」などの点が評価され、その結果、以下の賞を3年連続で受賞しています。
・2025年度 グッドデザイン賞
・2024年度 キッズデザイン賞
・2023年度 日本子育て支援大賞
【popomi 抗菌プレイマットCLEANとは】
掃除のしやすさ、収納性、住宅環境への適合性に優れた、抗菌仕様の育児用プレイマットです。
小さなお子さまが安心して寝転んだり遊べる快適なスペースを提供します。
■主な特徴
・溝のない構造で、ホコリやゴミがたまりにくく掃除も時短
・抗菌生地を採用し、抗菌証明書を同梱。衛生面への配慮を「見える化」
・中のクッションは化学接着剤を使用しない熱圧着構造で、再資源化も想定した循環型設計
・折りたたみ式・軽量設計・高い防音性により、日本の住宅環境に最適
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334795&id=bodyimage2】
【製品概要】
製品名称：popomi 抗菌プレイマットCLEAN
価格：17,800円～29,800円（税込）
サイズ：120×160cm/140×200cm/160×200cm/180×200cm
カラー：アイボリー、ベージュ、グレー、ファブリックアイボリー、ファブリックベージュ、ファブリックグレー
販売ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-playmat-js.html
【各賞の紹介】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334795&id=bodyimage3】
■グッドデザイン賞とは
1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。
■キッズデザイン賞とは
キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に創設されました。 子ども用にデザインされたものはもちろん、大人・一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象となります。
■日本子育て支援大賞とは
一般社団法人日本子育て支援協会が主催する日本子育て支援大賞は、アワードを通して子育てに良い商品、サービスがたくさん生まれてくることを支援し、子育てママとパパさらにはその祖父母が実際に“役立った価値”を大いに評価する賞です。
■株式会社A-YO商事について
■株式会社A-YO商事について