お出かけデビューにぴったり！popomi「ベビーリュック」が登場
子育て関連のアイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ 本社：埼玉県川口市、代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、新商品「ベビーリュック」を発表いたしました。2025年11月13日（木）より予約販売を開始し、機能性とデザインにこだわった“はじめてのリュック”として、お出かけがもっと楽しくなるアイテムです。
【ママたちの声から生まれた「欲しい」が詰まったリュック】
「雨や汚れに強い素材がいい」、「動いた時にずり落ちが気になる」、「急に走り出すからハーネスがあった方が安心」、popomiベビーリュックは、そんな子育て中のママたちのリアルな声をもとに開発されました。表面は撥水加工のナイロン素材でちょっとした水や汚れをはじいてくれるからお手入れが簡単。また、約200gと軽量で、動いても肩ひもがずれにくい長さ調節可能なチェストベルトや、急な飛び出しを防ぐハーネス付きなど、安心して使える工夫がたくさん詰まっています。
【成長のお祝い“一升餅”にも使える、シンプルで長く愛されるデザイン】
成長の節目である一升餅のお祝いにもマッチするシンプルなデザイン。
兄弟・姉妹で使いまわせるカラー展開に加え、ポーチ型に畳んで持ち運びできるので、ママバッグにもスッと収納できます。リュック表面に名入れをあえてしない設計で、プライバシー面にも配慮しました。
■商品概要
商品名：ベビーリュック
定価：3,480円
カラー：アイボリー、ピンク、ブルー、グレー、ブラック
サイズ：本体約21×27×9cm（ポーチ収納時：約18×13×4cm）
ハーネス：紐のみ約99cm、フック含め約103cm
肩ひも：長さ調整範囲約25～37cm
重量：約200g
予約開始日：2025年11月13日（木）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-backpack-js.html
※本商品の発送は2025年12月4日（木）を予定しています。ご予約順に順次発送させていただきますのでご了承ください。
■特徴まとめ
・表面は水や汚れを弾く撥水加工のナイロン生地
・200gの超軽量で小さな背中にぴったり
・肩ひもずれを防ぐチェストベルト
・飛び出し防止に安心なハーネス付き（取り外し可）
・収納時はポーチ型に変身し、持ち運びもラクラク
・一升餅のお祝いにもぴったりなデザイン
・内側と収納時のポーチのみネームタグ付きでプライバシーに配慮
・国内検査機関にてホルムアルデヒド検査済み
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe（ロトトべべ）の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
