ハンドヘルドミシン業界の市場動向：2031年には245百万米ドル規模に成長
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「ハンドヘルドミシン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月17日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169717/handheld-sewing-machine
【レポート概要】
ハンドヘルドミシンの世界市場規模は、2024年に208百万米ドルと推定され、2031年までに245百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は2.8%と見込まれています。
ハンドヘルドミシンは、片手で扱える小型の縫製機器であり、日常の衣類補修や簡易的な縫い作業に適した携帯型デバイスである。電池式やUSB充電式が主流で、コードレスで使える点が特徴である。薄地の布、軽い衣類、雑貨類の縫い直しが中心で、カーテンの裾上げや外出先でのほつれ処理にも便利である。針上下機構、布送り構造、糸通しの仕組みがシンプルに設計されており、初めての利用者も操作を習得しやすい。安全面では指ガードと自動停止機能の有無が購入時の比較項目になる。軽量性、持ち運びやすさ、短時間作業への即応性を重視した機器として、家庭用ソーイングツール群の中で高い需要が続いている。
1. 製品タイプ別市場分析：Electronic Sewing Machines、 Computerized Sewing Machines
ハンドヘルドミシン市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：General User、 Professional Design
各用途分野におけるハンドヘルドミシンの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Singer、 Sew Mighty、 Jeteven、 Lycheers、 Sunbeam、 W-Dragon、 Cengoy、 iRuntek、 Volcanoes、 Tivax、 InnovaGoods、 Taizhou Zoyer Sewing Machine、 Shenzhen Filan Industrial、 Ningbo MH Industry、 Juki Corporation、 Bernina、 Brother、 Janome、 Viking、 Jaguar、 Michley
ハンドヘルドミシン市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：ハンドヘルドミシン市場の概要と成長見通し
ハンドヘルドミシンの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のハンドヘルドミシン市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
ハンドヘルドミシンを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途におけるハンドヘルドミシンの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
発行日：2025年11月17日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169717/handheld-sewing-machine
【レポート概要】
ハンドヘルドミシンの世界市場規模は、2024年に208百万米ドルと推定され、2031年までに245百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は2.8%と見込まれています。
ハンドヘルドミシンは、片手で扱える小型の縫製機器であり、日常の衣類補修や簡易的な縫い作業に適した携帯型デバイスである。電池式やUSB充電式が主流で、コードレスで使える点が特徴である。薄地の布、軽い衣類、雑貨類の縫い直しが中心で、カーテンの裾上げや外出先でのほつれ処理にも便利である。針上下機構、布送り構造、糸通しの仕組みがシンプルに設計されており、初めての利用者も操作を習得しやすい。安全面では指ガードと自動停止機能の有無が購入時の比較項目になる。軽量性、持ち運びやすさ、短時間作業への即応性を重視した機器として、家庭用ソーイングツール群の中で高い需要が続いている。
1. 製品タイプ別市場分析：Electronic Sewing Machines、 Computerized Sewing Machines
ハンドヘルドミシン市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：General User、 Professional Design
各用途分野におけるハンドヘルドミシンの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Singer、 Sew Mighty、 Jeteven、 Lycheers、 Sunbeam、 W-Dragon、 Cengoy、 iRuntek、 Volcanoes、 Tivax、 InnovaGoods、 Taizhou Zoyer Sewing Machine、 Shenzhen Filan Industrial、 Ningbo MH Industry、 Juki Corporation、 Bernina、 Brother、 Janome、 Viking、 Jaguar、 Michley
ハンドヘルドミシン市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：ハンドヘルドミシン市場の概要と成長見通し
ハンドヘルドミシンの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のハンドヘルドミシン市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
ハンドヘルドミシンを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途におけるハンドヘルドミシンの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）