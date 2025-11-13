株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、写真や名入れなどのオリジナルデザインを自由に作成できる「俺流デザイナー」シリーズから、「俺流デザイナー オリジナル 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ （ボタンダウン）(両面プリント）」を新発売いたします。

本商品は、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込4,000円～4,300円（追加料金なし）で販売いたします。

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流デザイナーとは

**シリーズ累計販売数1万枚** を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。俺流総本家公式LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-2022.html

着た瞬間にわかる、すっきりとしたボタンダウンの美しさ。襟幅から剣先までのラインを一新し、より端正で立体的な襟もとにアップデート。どんなシーンでも清潔感を保ちながら、スマートに見せる新しいビズポロの形です。程よくゆとりのあるシルエットと軽やかな着心地で、オフィスからカジュアルまで幅広く活躍。着るたびにその快適さとシルエットの美しさに虜になる一枚です。

カラー展開｜選べる4色

素材・仕様について

ポリエステル鹿の子素材を採用し、さらりとしたドライタッチで肌離れがよく、汗をかいても快適。表面には上品な光沢となめらかな風合いがあり、見た目にも高級感を演出します。ホワイト生地には透け感を抑える特殊糸を使用し、ビジネスシーンにも安心。また、シワになりにくく速乾性が高いため、お手入れも簡単。繰り返し洗っても色褪せしにくく、長く愛用できる一着です。

サービス概要

新商品：俺流デザイナー「4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ （ボタンダウン）(両面プリント）」発売日：2025年11月14日価格：税込4,000円～4,300円（追加料金なし）販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-2022.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

- 楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

- 語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

- 高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

