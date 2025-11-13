株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、サイバー攻撃の脅威に最前線で対応している“セキュリティ監視センターJSOC”、サイバー被害を受けた組織を救済している“サイバー救急センター”、攻撃者のサイバー攻撃手法も採り入れてお客様のシステムへ疑似侵入テストを行う“デジタルペンテスト部”などのセキュリティ専門家が、分析・調査・侵入テストを実施する中で得た最近の脅威の傾向や特徴を「洞察」としてまとめた「LAC Security Insight 第14号 2025 秋」を2025年11月13日に公開しました。





https://www.lac.co.jp/lacwatch/report/20251113_004550.html





本レポートは、日々発生している実際の攻撃やインシデントに根ざしており、また日本の企業や団体を狙った脅威を中心にまとめているため、日本の企業や団体のサイバーセキュリティ担当者が、自組織が直面しているサイバー攻撃や脅威を把握することができる内容です。









●サイバー119で出動したインシデント傾向

サイバー119の出動傾向：2025年7月～9月

当該期間では、マルウェアによる被害の相談が30％、およびサーバ不正利用による被害の相談が38％であり、両者で全体の68％を占めています。この割合は前四半期(2025年4月から6月)66％よりわずかに増加し、前年同期(2024年7月から9月)73％より減少しています。









●JSOCで観測したサイバー攻撃傾向

重要インシデントのトピックス：2025年7月～9月

当該期間に発生した重要インシデント(検知件数の多寡を問わず攻撃の成功を確認もしくは被害が発生している可能性が高いと判断されるセキュリティインシデント)の合計件数は209件でした。内訳はインターネットからの攻撃によるインシデントが10件(4.8％)、ネットワーク内部からの通信によるインシデントが199件(95.2％)であり、インターネットからの攻撃によるインシデント、ネットワーク内部からの通信によるインシデントはともに前四半期と比較して減少しました。









●特集：日本組織を狙ったToolShell攻撃キャンペーン

日本国内の組織を標的としているToolShell攻撃キャンペーンについて紹介していますので、是非ご一読ください。









●LAC Security Insight 第14号 2025 秋 目次

はじめに

サイバー119で出動したインシデント傾向

JSOCで観測したサイバー攻撃傾向

特集：日本組織を狙ったToolShell攻撃キャンペーン









