健康マスター検定協会主催 第21回健康マスターセミナー『ストップ医療崩壊』9月25日開催（無料）
当たり前のように病気になったら病院で治療してもらえるという状況がなくなってしまったらどうしますか？今の日本の医療は、収支のバランスが崩れ医療崩壊に緩やかに向かっているように思われます。健康マスター推進リーダーシリーズ第2弾の今回セミナーは、看護師として地域の医療に日々奮闘しているほか、健康マスター推進リーダーとして予防医療や健康づくりに役立つ情報をSNS等で積極的に発信をしている田中亮玄さんに登壇していただき、熱い思いを語っていただきます。
【主催】健康マスター検定協会（（社）日本健康生活推進協会）
【開催日時】 2025年9月25日（木）12時～12時50分（予定）
【開催形式】 zoomによるオンライン
【概要】
・講演テーマ；「ストップ医療崩壊！予防医療の今日的意義」
・講師；田中 玄亮氏（看護師、介護福祉士、心不全療養指導士、健康経営エキスパートアドバイザー、健康マスター推進リーダー ）
【講演骨子】
医療崩壊とは/今の病院の実態/「まちの保健室」を通してわかったこと/ 協会との連携～Facebookでの健康情報発信活動について/予防医療を嗜好から習慣に～健康を語れるようヘルスリテラシーを高める
【参加方法】
本セミナーの参加は、下記協会ホームページをご覧ください。
https://kenken.or.jp/certification/seminar2
