ÆüËÜ¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë¡§¼çÍ×¥áー¥«ー¤È»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°
KD¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¡ÖÆüËÜÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Î¾ÍèÆ°¸þ¤Èµ¡²ñÊ¬ÀÏ - 2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¡×¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ä¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢KD¥Þー¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡¤ÎÄ´ºº¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ»Ô¾ì¶¥Áè¤òÉ¾²Á¤·¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤·¡¢Èà¤é¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¡ÊGTM¡ËÀïÎ¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Î´Ö¤Ë9.2%¤ÎCAGR¤ò¼¨¤¹¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë15²¯7,230ËüÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6²¯2,570ËüÊÆ¥É¥ë¤Î¼ý±×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥áー¥«ー¡¢¾ÍèÅ¸Ë¾
ÆüËÜ¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÈÆñÄ°´µ¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤ËÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆñÄ°¤Ï¹âÎð¼Ô¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤ä¿¦¶ÈÀÁû²»¤Ø¤ÎÇøÏª¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÍ×°ø¤Ë¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢Àè¿ÊÅªÊä½õµ¡´ï¡¢¸ø½°±ÒÀ¸»Üºö¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊäÄ°´ï¡¢¿Í¹©Æâ¼ª¡¢¹ü¸ÇÄê·¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¿·¤¿¤ÊºÆÀ¸°åÎÅ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤È¥·¥§¥¢
ÆüËÜ¤Ï¡¢°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½¼¼Â¡¢¹â¤¤°åÎÅ»Ù½Ð¡¢ÉÂ±¡¡¦Ä°³Ð¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦ÀìÌç¥»¥ó¥¿ー¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçµé¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÊäÄ°´ï¤ÏºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤äÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©Æâ¼ª¤Ï½ÅÅÙ¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÆñÄ°´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ü¸ÇÄê·¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏºÆÀ¸°åÎÅ¡¢°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊäÄ°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÃÏÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¶¯¤¤¼ûÍ×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·¤ÈÉáµÚ¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À®Ä¹Í×°ø
ÆüËÜ¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡§
¹âÎð²½¼Ò²ñ: ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î28%°Ê¾å¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÃÎðÀÆñÄ°¤ÎÍÉÂÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ»Ù±ç¤ÈÊÝ¸±Å¬ÍÑ: ÊäÄ°´ï¤ä¿Í¹©Æâ¼ª¤Î¥¢¥¯¥»¥¹²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿½þ´ÔÀ©ÅÙ¤äÀ¯ÉÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³È½¼¡£
µ»½Ñ³×¿·: ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊäÄ°´ï¡¢AIÅëºÜ²»À¼½èÍý¡¢BluetoothÂÐ±þµ¡´ï¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬À¤ÈÍøÊØÀ¤òµá¤á¤ë´µ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·¼È¯¡¦¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°³èÆ°: Áá´ü¿ÇÃÇ¤ÈÄ°³Ð·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¸ø½°±ÒÀ¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä°³Ð°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç: ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤äÄ°³Ð¥±¥¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢´µ¼Ô¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬¸þ¾å¡£
¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡: ºÆÀ¸°åÎÅ¤äºÙË¦¥Ùー¥¹¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Êä½õµ¡´ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ä¹´üÅª¼£ÎÅ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
ÆüËÜ¤ÎÄ°³Ð¾ã³²¼£ÎÅ»Ô¾ì¤Ï¡¢¼ïÎà¡¢´µ¼ÔÁØ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢µ»½ÑÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡§
