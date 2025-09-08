プラスチックリサイクル機械市場、2032年までに53億4,220万米ドルを超えると予測
世界のプラスチックリサイクル機械市場は、 2024年から2032年の間に6.13％の成長を遂げ、2023年の31億2,730万米ドルから2032年には53億4,220万米ドルに達すると予測されています。プラスチックのリサイクルは、驚異的な成長と切迫した環境ニーズを背景に、大きな成長機会をもたらしています。世界全体では、プラスチック廃棄物の生産量が過去20年間で倍増し、年間4億6000万トンに達したにもかかわらず、リサイクルされているのはわずか10%未満です。このプラスチック廃棄物の約85%は最終的に埋め立て処分され、10年ごとに約100万匹の海洋生物の死につながっています。使い捨てプラスチックが全生産量の半分を占め、プラスチック包装が廃棄物の36%を占めていることを考えると、リサイクルへの取り組みを強化する緊急性は明らかです。平均的なビニール袋の使用時間はわずか12分であり、私たちのプラスチック消費の多くが一時的なものであることを物語っています。
現状の非効率性と持続可能な慣行への高まるニーズを考えると、プラスチックリサイクル機市場の経済的潜在性は計り知れません。米国はプラスチック廃棄物のわずか5%をリサイクルしているに過ぎず、年間74,000個分のプラスチック廃棄物を低所得国に輸出しており、国内のリサイクル能力に大きな格差があることを浮き彫りにしています。リサイクル業者は、インフラ整備によって現在のリサイクル率を倍増できると見積もっています。これは、コストと効果の面で現状の課題があるにもかかわらず、高度なリサイクル技術への需要を裏付けています。エクソンモービルなどの企業は「高度なリサイクル」工場に投資していますが、これらの技術を現実的かつより有害性の低いものにするには、さらなる革新が必要です。循環型経済の概念は、材料の再利用と持続可能な包装ソリューションの実装に重点を置きながら、注目を集めています。
消費者意識の高まりと法規制の進展を背景に、プラスチックリサイクル機の市場は拡大しています。拡大生産者責任（EPR）プログラムと最低リサイクル含有率基準は、生産者による説明責任の強化を促しています。使い捨てプラスチックの販売停止は世論の強い支持を集めており、マイクロプラスチックとその健康への影響を懸念する人は84%に上ります。米国の「国家リサイクル目標」は、2030年までに廃棄物の50%をリサイクルすることを目標としており、高度なリサイクル機の導入がさらに求められています。グリーンファイナンスと投資によるインフラ整備により、プラスチックリサイクル機の収益性は大きく向上しています。バージンプラスチックをリサイクル材に置き換えることで、生産エネルギーを最大70%削減できるため、この分野への投資は魅力的です。
世界のプラスチックリサイクル機械市場では、破砕機が引き続きトップの座を維持し、年平均成長率18.83%で成長する見込み
プラスチックリサイクルの分野では、粉砕機が造粒機、シュレッダー、ペレタイザー、ミキサー、押出機、凝集機、プラスチック廃棄物洗浄機、乾燥機といった機械を凌駕し、主要な技術として台頭しています。この優位性は、効率性、汎用性、そして費用対効果など、いくつかの要因に起因しています。粉砕機は、幅広い種類のプラスチック廃棄物を処理できるように設計されており、材料を扱いやすい小さな破片へと迅速に分解します。このプロセスは、その後のリサイクル工程を円滑にするだけでなく、リサイクルプラスチックの純度と品質を向上させることにもつながり、厳しい市場ニーズを満たす上で不可欠です。
