世界のハラールミート市場：需要、シェア、動向、成長、機会、洞察分析（2025～2035年）
KDマーケットインサイツは、ハラールミート市場に関する最新レポートを発表し、今後10年間での大きな成長ポテンシャルを明らかにしました。2024年の市場規模は8,716億米ドルと評価され、2033年には1兆6,569億米ドルに達すると予測されており、2024年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）は7.5％と見込まれています。
新鮮なハラールミート製品への需要の高まりと、世界的に急速に増加するムスリム人口が、市場の成長を後押ししています。さらに、日本におけるハラール食品市場の新興、ならびにアジア太平洋地域およびヨーロッパでの堅調な成長が、市場の動向を形成する上で重要な役割を果たしています。
市場概要
ハラールミートとは、イスラム教の食事規定に従って調達・加工された肉を指します。これには、動物が健康で疾病がなく、適切に血液を排出する特定の屠殺方法が含まれ、食中毒リスクの軽減に寄与します。世界中の消費者は、ムスリムだけでなく非ムスリムも含め、宗教的信念、安全な食品、品質基準への信頼などの理由から、ハラール認証製品を選ぶ傾向が高まっています。
オーストラリアは引き続き、ハラールミートの加工および輸出における世界的リーダーであり、100カ国以上に輸出しています。市場の主要グローバルプレイヤーには、BRF Global、Amana Foods、Al Islami Foods、Tariq Halal、Tahira Foods Ltd、SIS Company などが含まれます。
地域別インサイト
アジア太平洋地域は市場シェアが最大であり、主にインドネシア、マレーシア、パキスタン、インドなどのムスリム人口の多さが成長を支えています。世界のムスリム人口の約62％がこの地域に居住しており、ハラール認証製品の安定した需要を生み出しています。さらに、アジア太平洋地域における非ムスリム層の需要増加も地域成長に寄与しています。
日本では、東南アジアからのムスリム観光客の増加と、日本人消費者の関心の高まりにより、ハラールミートの需要が拡大しています。日本国内では1,000社以上がハラール認証を取得しており、強い成長見通しを示しています。IMURAYA FOODS株式会社やAGAPEFARM株式会社などが、この分野での主要企業となっています。
ヨーロッパでは、スーパーマーケットやオンラインチャネルでのハラール認証製品の供給増加により、ハラールミート市場のCAGRが最も高くなっています。特にロシアでは強い成長が見込まれ、2036年にはハラールミートの売上が11億米ドルに達する見込みです。一方、北米でもムスリム人口の増加と新鮮なハラールミート製品の需要拡大により、顕著な成長が見られます。
主要成長要因
宗教的信念 - ハラールミート需要の核心的要因は、ムスリムにとって宗教的意義があることであり、信仰に基づきハラール認証済みの肉のみを消費します。
ムスリム人口の増加 - 世界に約50カ国のムスリム多数国が存在し、ムスリムコミュニティの急速な拡大により、ハラール製品の需要は引き続き増加しています。
日本におけるハラール食品市場の成長 - 日本国内のハラール認証事業や観光需要の増加が、市場に新たな機会をもたらしています。
