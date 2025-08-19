家具用パーティクルボードの世界市場2025年、グローバル市場規模（耐火式、防湿式、標準式）・分析レポートを発表
2025年8月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「家具用パーティクルボードの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、家具用パーティクルボードのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
家具用パーティクルボード市場の概要と成長見通し
最新の調査によると、家具用パーティクルボード市場は今後急速に拡大する見込みであり、その市場規模は2030年にかけて大きく成長することが予測されています。2023年時点での市場規模や成長率（CAGR）は明記されていませんが、レポートでは家具製造分野におけるパーティクルボードの需要が多岐にわたることから、今後の発展に大きな期待が寄せられています。
家具用パーティクルボードとは、木材の廃材やおがくずを再圧縮して製造された板材で、コスト面や環境面の利点が注目されています。特に「耐火性」「耐湿性」といった機能を有する高性能パネルが家庭用および商業用家具において幅広く使用されています。
________________________________________
市場構造とセグメント分析
本レポートでは、家具用パーティクルボード市場を用途別・タイプ別に詳細に分類しています。用途別には「家庭用家具」と「商業用家具」に大別され、タイプ別には「耐火性」「耐湿性」「標準タイプ」の3種に分けられます。これにより、それぞれのセグメントにおける市場規模、成長率、消費動向が明らかになっています。
さらに、パーティクルボードが家具のどのような部位や用途に利用されているかについても、詳細な分析がなされています。たとえば、家庭用では収納棚やテレビ台、商業用ではオフィスデスクや什器などが主要な応用例とされています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、特に中国では強力な製造基盤と旺盛な国内需要、政府の支援政策により、世界市場で最も高いシェアを占めています。インド、東南アジア、日本、韓国なども今後の成長が期待される地域として注目されています。
北米およびヨーロッパでは、政府による住宅支援政策や再生可能資源の活用促進が市場の成長を支えており、環境配慮型素材としてのパーティクルボードの需要が堅調に伸びています。中南米や中東・アフリカ地域においても、生活様式の近代化や建築需要の増加が追い風となっています。
________________________________________
技術革新とトレンド
家具用パーティクルボードに関する技術革新も急速に進んでいます。低ホルムアルデヒド排出技術、防カビ・防菌機能、リサイクル材の利用拡大など、消費者ニーズと環境規制の両方に応える形で製品の高機能化が進んでいます。
特許や最先端技術に関する分析も本レポートに含まれており、今後の製品開発や技術提携の動向を見極める上で重要な情報が提供されています。また、デジタル制御による製造プロセスの効率化や、デザインの自由度向上なども注目される分野です。
________________________________________
主な企業と競争環境
市場には多くの企業が参入しており、以下のような主要企業が取り上げられています：
● Kronospan
