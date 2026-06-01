コンカフェ制服を採用力に変える求人パッケージ！ 百鬼「Sugar Lacy」

記事ポイント 百鬼発「Sugar Lacy」が2026年6月より本格展開66,000円〜・約4週間でオーダーメイド衣装を一着制作求人パッケージで採用ブランディング支援もセット提供 百鬼発「Sugar Lacy」が2026年6月より本格展開66,000円〜・約4週間でオーダーメイド衣装を一着制作求人パッケージで採用ブランディング支援もセット提供

百鬼は、オーダーメイド衣装ブランド「Sugar Lacy(シュガーレイシー)」の活動を2026年6月1日より本格展開しました。

コンセプトカフェ「MAID en PINK」の制服制作を原点に、生誕祭衣装やイベント衣装の制作へと実績を広げてきたブランドです。

アパレル業界で5年間の経験を持つデザイナーのらきゅが、着る人の視点を重視しながら一着ずつ手がけています。

百鬼「Sugar Lacy」

ブランド名：Sugar Lacy(シュガーレイシー)サービス開始日：2025年12月1日本格展開：2026年6月1日価格：66,000円(税込)〜制作期間：約4週間〜制作品目：店舗制服・生誕祭衣装・卒業衣装・イベント衣装

Sugar Lacyは百鬼が運営するオーダーメイド衣装ブランドです。

「かわいいを侮るな」をコンセプトに掲げる百鬼は、コンセプトカフェの直営運営やアイドル事業など複合事業を展開しており、Sugar Lacyはそのなかで自社コンセプトカフェ「MAID en PINK」向けの制服制作をきっかけに2025年12月1日にスタートしました。

ブランド立ち上げ以降、シーズンイベント衣装3着・生誕祭衣装2着・店舗制服3店舗分を制作し、そのうち2店舗分が百鬼の運営店舗で採用されています。

「MAID en PINK」制服が全ての始まり

Sugar Lacyの原点は、百鬼が運営するコンセプトカフェ「MAID en PINK」の制服制作でした。

デザイナーのらきゅはアパレル業界で既製服デザインに携わりながらも、以前からオーダーメイド衣装制作への憧れを抱いていました。

「MAID en PINK」の制服リニューアルの話が上がった際、自ら制作を申し出たことが全ての始まりです。

完成した制服は実際に店舗で採用され、その後、生誕祭衣装やイベント衣装の制作依頼へと発展しました。

衣装は単なる服ではなく、着る人の魅力や店舗の世界観を表現する重要な存在であるという考えに至り、Sugar Lacyとしてブランド化されました。

着る側の視点で仕上げる一着

価格：66,000円(税込)〜制作期間：約4週間〜

Sugar Lacyの制作において重視するのは、デザインの見た目だけでなく「着る側の視点」です。

実際に働きやすいこと・写真映えすること・店舗の世界観を表現できること・着る人が自信を持てることの4点を大切にしながら、一着ずつ制作しています。

デザイナーのらきゅはアパレル業界で5年間既製服デザインに従事した後、2025年12月よりSugar Lacyのデザイナーとして活動を開始しました。

現場で培った技術が、オーダーメイドならではの制作に生きています。

「MAID en PINK」に採用された制服

「MAID en PINK」の制服はSugar Lacyの原点となった一着で、実際に店舗に採用されています。

コンセプトカフェ業界では、制服が店舗選びや応募理由の一つになることも少なくありません。

Sugar Lacyでは制服に企業の魅力を伝える力があると考えており、着る人のモチベーションや応募動機にも影響を与える要素として一着ずつ制作に取り組んでいます。

バレンタインイベント衣裳

バレンタインイベント衣裳はSugar Lacyが手がけたシーズンイベント衣装の一つです。

ブランド立ち上げ以降に制作されたシーズンイベント衣装は3着で、コンセプトカフェのシーズンイベントに合わせたオーダーメイド衣装を提供しています。

クリスマスイベント衣裳

クリスマスシーズン向けに制作されたイベント衣裳も、Sugar Lacyの実績の一つです。

シーズンごとに異なるテーマのイベント衣装を制作することで、店舗のシーズンイベントを衣装の面から支えています。

巫女イベント衣裳とコンカフェ業界外への展開

巫女イベント衣裳はSugar Lacyが制作したシーズンイベント衣装の一つです。

Sugar Lacyは今後、コンセプトカフェ業界内にとどまらず、飲食店・美容業・サービス業など制服が企業ブランディングや採用活動に影響する業種へも展開していく方針です。

制服制作に加え、求人用写真撮影・SNS発信用素材制作・採用ブランディング支援を組み合わせた「求人パッケージ」の提供も予定されています。

生誕祭衣装 1

生誕祭衣装はコンセプトカフェの生誕祭イベントに向けてオーダーメイドで制作される衣装です。

Sugar Lacyではブランド立ち上げ以降、生誕祭衣装を2着制作しています。

着る人が自信を持てることを大切にしながら仕上げる一着です。

生誕祭衣装 2

2着目の生誕祭衣装も、着る人の魅力と店舗の世界観を表現するという制作方針のもとで手がけられています。

生誕祭はコンセプトカフェで出演者の誕生日を祝う特別なイベントで、Sugar Lacyの生誕祭衣装はその日のためだけに制作されるオーダーメイドの一着です。

「ルミナスノワール」の制服

百鬼が名古屋・大須で運営するアクアリウムバー「Luminous Noir(ルミナスノワール)」の制服もSugar Lacyが手がけた一着です。

百鬼の運営店舗で採用された制服の一つとして、同店の世界観を体現するデザインで制作されています。

Sugar Lacyの衣装は、コンセプトカフェの制服から生誕祭衣装・イベント衣装まで、着る人の魅力と店舗の世界観を一着に込めたオーダーメイド制作が強みです。

働きやすさと写真映えを両立しながら、着る人が自信を持てる衣装として仕上がります。

百鬼「Sugar Lacy」の紹介でした。

よくある質問

Q. Sugar Lacyで制作できる衣装の種類は何ですか？

A. 店舗制服・生誕祭衣装・卒業衣装・イベント衣装などのオーダーメイド制作に対応しています。

Q. 価格と制作期間の目安を教えてください。

A. 価格は66,000円(税込)〜、制作期間は約4週間〜が目安となっています。

詳細はお問い合わせください。

Q. 求人パッケージとはどのようなサービスですか？

A. 制服制作に加えて、求人用写真撮影・SNS発信用素材制作・採用ブランディング支援を組み合わせたパッケージとなっています。

飲食店・美容業・サービス業など制服が採用活動に影響する業種への展開が予定されています。

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