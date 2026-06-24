◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍―ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）

巨人・山崎伊織投手（２７）が約１か月半ぶりに実戦復帰した。３軍戦で６回から登板し、予定の１イニングを１安打無失点。降板後は「緊張しましたね」と息をつき「体も不安なく投げきれたのでよかったです。球数はちょっと少なかったですけど、感覚よく投げられたので。ここからまた頑張りたいと思います」と語った。

打者４人に計７球。直球は最速１５１キロをマークした。先頭から投ゴロ、右前安打、二ゴロ、左飛。後輩の育成捕手・坂本達とのバッテリーでスライダー、カットボールも交え「やっぱり試合で投げるのが一番、野球がうまくなるなと思いました」と振り返った。

右肩コンディション不良からの復帰戦となった５月３日のファーム・リーグ・広島戦（ジャイアンツタウン）で「右肩違和感」を発症。初回わずか２球で緊急降板した。「一回つまずいて、しっかり万全で、不安なく戻ることを優先してやっていこうと思いました」。そうリハビリ期間を思い返し、支えてもらったトレーナー陣には「すごく迷惑をかけてしまった。朝から練習が終わるまでずっと体も見ていただきましたし、気持ち的にしんどいな、という時期もありましたけど、話もすごく聞いてくださって。皆さんのおかげです。『もう（故障班に）戻ってくるなよ』と言われています」と思いを込めた。

昨季チーム最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリア。６年目の今季は開幕投手の筆頭候補に挙がっていた。橋上監督代行は「山崎投手も含めてローテに入ってくれれば、チーム内の競争も激しくなってさらに強力な投手陣になる。オールスター前くらいに入ってきてくれれば」と順調に復活へのステップを踏むことを期待している。

◆山崎の今季ここまで

▽３月１５日 右肩コンディション不良で故障班に合流。それまでは開幕戦と同じ金曜日に合わせてオープン戦から登板を重ね、実戦３試合、計９イニングで失点１。

▽５月３日 ２軍・広島戦で実戦復帰するも初回２球で緊急降板。再び故障班へ

▽６月６日 座った捕手へのブルペン投球を再開し、変化球も交えて３３球。

▽同１０日 ２度目のブルペン入りで６９球。

▽同１３日 Ｇ球場で打撃投手を務めて４１球。最速１４６キロ。

▽同１６日 約１か月ぶり実戦形式のライブＢＰで打者６人と対戦。計２２球で最速１４９キロ。