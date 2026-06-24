開催：2026.6.24

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 9 - 14 [フィリーズ]

MLBの試合が24日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとフィリーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はピーター・プラン、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。

2回裏、6番 ジェーコブ・ヤング 4球目を打ってサードゴロ 5-4-3のダブルプレイでナショナルズ得点 WSH 1-0 PHI

4回裏、7番 ナシーム・ヌネス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-0 PHI、8番 ホセ・テナ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 5-0 PHI

5回表、8番 エドムンド・ソーサ 初球を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 WSH 5-2 PHI

7回表、8番 エドムンド・ソーサ 8球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 WSH 5-3 PHI

8回表、6番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 WSH 5-6 PHI

8回裏、5番 ホルビト・ビバス 2球目を打ってセンターへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 8-6 PHI

9回表、2番 ブランドン・マーシュ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 WSH 8-8 PHI、5番 ブライソン・ストット 初球を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 WSH 8-11 PHI、8番 エドムンド・ソーサ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 WSH 8-13 PHI、1番 トレー・ターナー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 WSH 8-14 PHI

9回裏、3番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 9-14 PHI

試合は9対14でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのオライオン・カーカリングで、ここまで4勝0敗1S。負け投手はナショナルズのブラッド・ロードで、ここまで5勝1敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 10:48:13 更新