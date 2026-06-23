今日23日(火)の関東地方は、午後は大気の状態が不安定となり、各地でにわか雨や雷雨の可能性があります。特に神奈川県の東部や西部を中心に雨雲が発達し、局地的に雨脚が強まる見込みです。

午後は内陸部を中心に雨雲発達

今日23日(火)の関東地方は雲が広がりやすいものの、午前中は晴れ間の出ている所が多くなりました。ただ、午後は大気の状態が不安定になります。早い所では昼過ぎから所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。特に神奈川県の東部や西部では局地的に激しい雨が降りそうです。





山沿いだけでなく、平野部でも急に黒い雲が広がり、短時間の強い雨や落雷、突風に注意が必要です。屋外でのレジャーやスポーツを予定されている方は、空模様の変化にお気をつけください。帰宅時間に雨雲が流れ込むこともありますので、これからお出かけの方は折り畳み傘があると安心です。今日23日(火)の予想最高気温は東京都心と横浜で26℃、さいたまで25℃の予想です。厳しい暑さはありませんが、湿度が高いため、ムシムシとした体感が続くでしょう。

明日24日(水)以降も梅雨空続く

明日24日(水)は終日、雲が広がりやすいでしょう。夕方以降は北部や南部の山沿いを中心に雨の降る所がありそうです。関東はしばらく梅雨空が続くでしょう。

明日24日(火)は山沿い中心に雨 台風7・8号の動向にも注意

日本の南の海上では台風7号と8号が発生しています。台風7号は28日頃、関東に接近のおそれがあります。関東では今週後半から週末にかけて雨量が増えて大雨の恐れもあり、今後の進路次第では荒れた天気となる可能性もあるため、最新の台風情報や気象情報をこまめに確認し、側溝の清掃や非常用品の点検など早めの備えを進めておきましょう。