エンバペが27歳で国際Aマッチ通算100キャップ達成！…W杯通算得点ランクでは2位タイに浮上
フランス代表FWキリアン・エンバペが国際Aマッチ通算100キャップを達成した。
FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、フランスはイラク代表と対戦した。この日が“レ・ブルー”での100試合目となったエンバペは14分に左足の強烈なミドルシュートを突き刺すと、天候不良による約2時間の中断を経て迎えた後半には相手のミスを突いて追加点。その後、ウスマン・デンベレが追加点を挙げたフランスは3−0で快勝し、1試合を残して決勝トーナメント進出を確定させた。
データサイト『Opta』によると、27歳184日での100キャップ達成は、欧州の選手としては元スペイン代表DFセルヒオ・ラモス、元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキ氏、元エストニア代表FWクリステン・ヴィークマエ氏に次ぐ史上4番目の若さとのこと。フランス代表史上最多の60ゴールを挙げているほか、34アシストは少なくとも1966年以降では最多の数字となっており、キャプテンマークを巻いた試合数「30」は歴代6位だ。
また、ワールドカップでの通算得点数は「16」に到達。元西ドイツ代表FWゲルト・ミュラー氏や元ブラジル代表FWロナウド氏を抜き去り、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏が持つ歴代2位の記録に並んだ。単独1位には今大会2試合で5ゴールと躍動しているアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが君臨しているが、エンバペとの差はわずか2点だ。
エンバペ擁するフランスはグループステージ首位通過をかけ、現地時間26日のグループI第3節でノルウェー代表と対戦する。
FIFAワールドカップ2026・グループI第2節が現地時間22日に行われ、フランスはイラク代表と対戦した。この日が“レ・ブルー”での100試合目となったエンバペは14分に左足の強烈なミドルシュートを突き刺すと、天候不良による約2時間の中断を経て迎えた後半には相手のミスを突いて追加点。その後、ウスマン・デンベレが追加点を挙げたフランスは3−0で快勝し、1試合を残して決勝トーナメント進出を確定させた。
また、ワールドカップでの通算得点数は「16」に到達。元西ドイツ代表FWゲルト・ミュラー氏や元ブラジル代表FWロナウド氏を抜き去り、元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏が持つ歴代2位の記録に並んだ。単独1位には今大会2試合で5ゴールと躍動しているアルゼンチン代表FWリオネル・メッシが君臨しているが、エンバペとの差はわずか2点だ。
エンバペ擁するフランスはグループステージ首位通過をかけ、現地時間26日のグループI第3節でノルウェー代表と対戦する。
【ゴール動画】驚異の決定力！ エンバペが再び2ゴールでフランスを勝利に導く
エンバペが2試合連続のゴラッソ！！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 22, 2026
左足一閃でフランス🇫🇷が先制⚽️
🏆️#FIFAワールドカップ グループI
🆚フランス×イラク
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/tFgFzcI5sJ
フランス🇫🇷がイラク🇮🇶のミスを突き追加点！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 23, 2026
デンベレのパスから最後はエンバペが今日2点目⚽️⚽️
🏆️#FIFAワールドカップ グループI
🆚フランス×イラク
📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/w7kNAQh5Fc