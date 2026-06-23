ソフトバンクは23日、7月1日（水）からみずほPayPayドーム福岡で開催する「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」で最終ゲストとして2組のアーティストの出演が決定したことを発表した。

各試合終了後に行う音楽ライブの出演アーティストに7月10日（金）の楽天戦は家入レオさん、最終日となる7月12日（日）の楽天戦にはT.M.Revolutionが決定。また、T.M.Revolution は7月12日（日）の試合前に実施するセレモニアルピッチにも登場。

▼ 家入レオ

「みすぼPayPayドーム福岡で開催される「鷹祭SUMMER BOOST 2026」に出演させていただきます。地元福岡での生ライブ！野球も故郷も、みなさんの人生も！盛り上げられるよう、歌います！」

▼ T.M.Revolution

「今年も「鷹祭 SUMMER BOOST」の季節がやってきました！ なんと！2024年に続き、今年もT.M.Revolutionが7月12日のトリを務めさせていただくことになりました！福岡の夏をさらにHOTにできればと思いますので、是非みずほPayPayドームにお越しください」