高木豊が語る後半戦のキーマン セ・リーグ編

プロ野球は交流戦が終わり、レギュラーシーズンが再開。今後はクライマックスシリーズも見据えた戦いになるが、カギを握る選手は誰になるのか。まずはセ・リーグについて、かつて大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイスターズ）で活躍し、現在は野球解説者やYouTubeでも活動する高木豊氏に、交流戦でも輝きを放った後半戦のキーマンについて聞いた。



伏見寅威（左）とのバッテリーで勝利を重ねる郄橋遥人 photo by Sankei Visual





【巨人は野手も印象的な活躍】

――セ・リーグのチームのなかで、交流戦での活躍が目についたバッターを挙げるとしたら？

高木豊（以下：高木） レギュラーシーズンで不振だった松本剛（巨人）は、ちょっと変わってきた感じがします（交流戦の打率は全体２位の.365）。巨人は右の外野手が少ないんですよ。右打ちの平山功太がケガで離脱する前まですごく機能していたことを考えると、やはり右が１枚必要です。丸佳浩、トレイ・キャベッジ、佐々木俊輔ら左打者が多いなか、リーグでも松本が交流戦の時のように活躍してくれると打線が組みやすいはずです。

――セ・リーグの話をしているとはいえ、巨人は交流戦で唯一勝ち越したチームですが、ほかに注目した選手はいますか？

高木 交流戦でもよく打ってよく走っていた浦田俊輔（交流戦の打率.333。盗塁数は全体１位の８）もいいんじゃないですか。毎試合使われることによって、自分がしたい野球ができるというか、リズムを作りやすくなります。彼の場合は走りながらリズムを作ったことで、体全体の力みが抜け、それがバットコントロールのよさにつながっています。

ルーキーイヤーだった昨シーズンは、あまり試合に出ていない時に「結果を出さなきゃいけない」と力んだスイングが目立ちましたが、今はタイミングを多少外されても拾えるようになってきています。巨人はなかなか若手が定着できませんでしたが、浦田はリーグトップの17盗塁と足もありますし、今後も期待できます。

――ほかのチームの選手はいかがですか？

高木 広島の名原典彦のプレーも目につきました。打率が高いわけではないですが（交流戦の打率.240、出塁率.288）、必死さがいいですよね。

まだ経験が少ないこともあってか、技術よりも気持ちが先走っているのですが、「絶対にボールに食らいついてやる」「レギュラーを獲りたい」といった思いが伝わってくるんです。そういった姿勢の選手は、一時期は働けます。そこから経験を積み、技術を高めていくとバッティングに幅が出てきます。

技術的な部分では、コンパクトに打てているのがいいですね。それ以外にも課題はいろいろありますが、今は気持ちを前面に出してやっていけばいいと思いますよ。チームが低迷しているなかで、名原みたいなギラギラした選手が周囲に与える好影響もあると思いますし、今後も注目しています。

【阪神の郄橋は「次元が違う」】

――ピッチャーはいかがですか？

高木 先発ピッチャー陣が苦しかった巨人は、戸郷翔征（交流戦で２勝０敗、防御率0.53）と井上温大（同２勝１敗、防御率2.29）が安定してきましたね。あと、阪神の村上頌樹（２勝１敗、防御率1.77）や、ヤクルトの山野太一（同１勝１敗、防御率3.05）もよかった。山野は数字がついてきませんでしたが、勝ちがつかなかった試合でも完投したり、リリーフを休ませてチームを助けていました。

ただ、一番よかったのはやはり阪神の郄橋遥人（同３勝０敗、防御率1.29）でしょう。リーグ戦と同じように、交流戦でも安定感抜群で３勝を挙げましたから。

――郄橋投手のピッチングのよさはどこにあるでしょうか。

高木 郄橋は何よりも、球持ちがいいですね。リリースポイントがホームベースに近いので、バッターは球速以上の速さを感じているはずです。あとは、コントロールもキレもほかのピッチャーとは次元が違います。攻略するのは相当難しいと思いますよ。

――昨シーズンはオフに受けた手術の影響もあったように見えましたが、今シーズンはいいコンディションを維持できていますね。

高木 度重なる手術を経てきたので、登板間隔を空けてあげないといけない時もあるでしょう。そのあたりは頃合いを見なければいけませんし、首脳陣が神経を使うピッチャーではあることは確かです。120球以上投げた試合後などに、意図的に登録抹消することもありますしね。ただ、そういった運用がうまくいっていますし、コンディションさえキープできれば後半戦も力を発揮してくれるピッチャーです。

――郄橋投手は４度の完封勝利を含む９勝（０敗／６月22日時点）挙げていますが、バッテリーを組むことが多い伏見寅威選手の存在も大きいでしょうか。

高木 オリックスや日本ハムにいた頃からそうでしたが、伏見はインサイドワークがうまいです。郄橋はクロスファイア（左投手の郄橋からすると、プレートの一塁側を踏み、右打者の内角へ投げ込む真っすぐ）を得意にしているので、インサイドをうまく使う伏見との相性は抜群です。コントロールがよくてベース板を広く使えるので、バッテリーを組んでいてすごく楽しさを感じているんじゃないですかね。

【上位争いは「一進一退」】

――セ・リーグは阪神、巨人、ヤクルトが三つ巴の上位争いを展開していますね。

高木 そうですね。上位争いのキーマンをもうひとり挙げるとすれば、巨人の戸郷です。６月10日の楽天戦では相手打線が不調だとはいえ、９回14奪三振の完封勝利を挙げたのは見事でした。その前のいくつかの試合でも、復調の傾向は見られました。一時は計算できなくなっていた戸郷が戻ってきたのは、巨人にとって大きなプラス要素です。

ただ、抜け出すチームはないと思います。どのチームも一進一退、ひとつひとつ勝ちを積み上げていくような展開になると予想しています。阪神にしろ、ヤクルトにしろ、パ・リーグのチームにあまり勝てず、イライラしているというか、ものすごくストレスが溜まっていたと思うんです。勝ち越した巨人にも、一気に抜け出すパワーはまだないような気がします。

――先発ピッチャー陣の安定しているチームが有利になりそうでしょうか。

高木 巨人では戸郷、阪神では郄橋、ヤクルトでは（６月14日の）ソフトバンク戦でプロ初完封勝利（レギュラーシーズンでは初）を挙げた奥川恭伸（交流戦２勝１敗、防御率1.71）もカギを握るひとりですね。ヤクルトは高梨裕稔が故障で離脱中なので、奥川にかかる期待が大きいと思います。これから体力面で苦しくなる夏場に入っていきますが、各チームともにローテーションや投手起用がカギを握りそうです。

（パ・リーグ編；混戦パ・リーグの後半戦、投打のキーマンを高木豊が解説 パワーや技術でセ・リーグを圧倒した選手がズラリ＞＞）

【プロフィール】

高木豊（たかぎ・ゆたか）

1958年10月22日、山口県生まれ。1980年のドラフト３位で中央大学から横浜大洋ホエールズ（現・横浜DeNAベイスターズ）に入団。二塁手のスタメンを勝ち取り、加藤博一、屋鋪要とともに「スーパーカートリオ」として活躍。ベストナイン３回、盗塁王１回など、数々のタイトルを受賞した。通算打率.297、1716安打、321盗塁といった記録を残して1994年に現役を引退。2004年にはアテネ五輪に臨む日本代表の守備・走塁コーチ、DeNAのコーチを2012年から２年務めるなど指導者としても活躍。そのほか、野球解説やタレントなど幅広く活動し、2018年に開設したYouTubeチャンネルも人気を博している。