アイドルファンが身長157cmの井口浩之に大感謝！その意外な理由を告白

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月22日（月）に放送された同番組では、井口が身長157cmだったことで、共演した男性アイドルのファンたちから感謝されたというエピソードを明かした。

【映像】井口＆久保田が2026年上半期の“毒”を大放出！

今回は「MC毒出しノート2026上半期」と称し、井口と久保田が2026年上半期に溜まった本音を吐き出すことに。

2026年上半期で印象に残った仕事を尋ねられた井口は、timeleszがさまざまな企画に挑戦するバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ）で進行を務めたことを挙げた。

井口は「アイドルのファンの方って本当に優しいので、（アイドルと共演したことで）『ありがとうございます』ってすごく言ってきてくれる」と明かし、さらに自身の身長に関して、よく男性アイドルのファンから感謝されるというエピソードを披露した。

どうやら男性アイドルのファンは、自身と同程度の身長である井口が“推し”と共演することで、「（自分が推しと隣に並んだら）こんな感じなんだ」「推しが男らしく見えた」などと感じているようだ。

井口は「（アイドルのファンに）メジャー的に使われる」と笑い、「それをすごく感謝されるんですよ」と語っていた。