２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．８２ドル（－１．７８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２０２．７ドル（－４３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６５５２．７セント（－７２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９７．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．５０セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１５．７５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
３５９．５６（－２．５１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．８２ドル（－１．７８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２０２．７ドル（－４３．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６５５２．７セント（－７２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９７．５０セント（－８．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．５０セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１５．７５セント（－７．００セント）
・ＣＲＢ指数
３５９．５６（－２．５１）
出所：MINKABU PRESS