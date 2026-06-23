全米制覇のW・クラークが4位に浮上 S・シェフラーが1位に返り咲き【FedExCupランキング】
海外メジャー「全米オープン」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
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大会2勝目を完全優勝で果たしたウィンダム・クラーク（米国）が750ポイント（pt）を獲得。前週の18位から4位にジャンプアップ。ビッグタイトルとなった今季2勝目で一気に順位を上げた。大会2位のサム・バーンズ（米国）が500ptを積み上げて22位から10位に。同3位のトム・キム（韓国）が350ptの加算で98位から55位にランクアップした。日本勢最上位となる大会43位タイに入った久常涼は40位で変わらず。大会65位タイの松山英樹は1ランクダウンの33位となっている。大会4位タイのスコッティ・シェフラー（米国）が1位に返り咲き。マシュー・フィッツパトリック（イングランド）が2位、キャメロン・ヤング（米国）が3位を守った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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