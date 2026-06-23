日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2743（+1.5 +0.05%）
ホンダ 1400（-13.5 -0.96%）
三菱ＵＦＪ 3371（+38 +1.14%）
みずほＦＧ 8202（+159 +1.98%）
三井住友ＦＧ 6742（+97 +1.46%）
東京海上 7352（+54 +0.74%）
ＮＴＴ 144（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2633（-2.5 -0.09%）
ソフトバンク 208（-0.8 -0.38%）
伊藤忠 1847（-0.5 -0.03%）
三菱商 4612（+3 +0.07%）
三井物 4749（+10 +0.21%）
武田 5000（+25 +0.50%）
第一三共 2547（+12.5 +0.49%）
信越化 7360（+53 +0.73%）
日立 4881（+17 +0.35%）
ソニーＧ 3153（-30 -0.94%）
三菱電 6274（+91 +1.47%）
ダイキン 23928（+23 +0.10%）
三菱重 3914（+5 +0.13%）
村田製 12370（+120 +0.98%）
東エレク 79806（+2006 +2.58%）
ＨＯＹＡ 27247（+272 +1.01%）
ＪＴ 5960（-8 -0.13%）
セブン＆アイ 1867（-9.5 -0.51%）
ファストリ 82340（+810 +0.99%）
リクルート 11458（+408 +3.69%）
任天堂 6936（-64 -0.91%）
ソフトバンクＧ 7185（-59 -0.81%）
キーエンス（普通株） 78575（+585 +0.75%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2743（+1.5 +0.05%）
ホンダ 1400（-13.5 -0.96%）
三菱ＵＦＪ 3371（+38 +1.14%）
みずほＦＧ 8202（+159 +1.98%）
三井住友ＦＧ 6742（+97 +1.46%）
東京海上 7352（+54 +0.74%）
ＮＴＴ 144（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2633（-2.5 -0.09%）
ソフトバンク 208（-0.8 -0.38%）
伊藤忠 1847（-0.5 -0.03%）
三菱商 4612（+3 +0.07%）
三井物 4749（+10 +0.21%）
武田 5000（+25 +0.50%）
第一三共 2547（+12.5 +0.49%）
信越化 7360（+53 +0.73%）
日立 4881（+17 +0.35%）
ソニーＧ 3153（-30 -0.94%）
三菱電 6274（+91 +1.47%）
ダイキン 23928（+23 +0.10%）
三菱重 3914（+5 +0.13%）
村田製 12370（+120 +0.98%）
東エレク 79806（+2006 +2.58%）
ＨＯＹＡ 27247（+272 +1.01%）
ＪＴ 5960（-8 -0.13%）
セブン＆アイ 1867（-9.5 -0.51%）
ファストリ 82340（+810 +0.99%）
リクルート 11458（+408 +3.69%）
任天堂 6936（-64 -0.91%）
ソフトバンクＧ 7185（-59 -0.81%）
キーエンス（普通株） 78575（+585 +0.75%）