日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2743（+1.5　+0.05%）
ホンダ　1400（-13.5　-0.96%）
三菱ＵＦＪ　3371（+38　+1.14%）
みずほＦＧ　8202（+159　+1.98%）
三井住友ＦＧ　6742（+97　+1.46%）
東京海上　7352（+54　+0.74%）
ＮＴＴ　144（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2633（-2.5　-0.09%）
ソフトバンク　208（-0.8　-0.38%）
伊藤忠　1847（-0.5　-0.03%）
三菱商　4612（+3　+0.07%）
三井物　4749（+10　+0.21%）
武田　5000（+25　+0.50%）
第一三共　2547（+12.5　+0.49%）
信越化　7360（+53　+0.73%）
日立　4881（+17　+0.35%）
ソニーＧ　3153（-30　-0.94%）
三菱電　6274（+91　+1.47%）
ダイキン　23928（+23　+0.10%）
三菱重　3914（+5　+0.13%）
村田製　12370（+120　+0.98%）
東エレク　79806（+2006　+2.58%）
ＨＯＹＡ　27247（+272　+1.01%）
ＪＴ　5960（-8　-0.13%）
セブン＆アイ　1867（-9.5　-0.51%）
ファストリ　82340（+810　+0.99%）
リクルート　11458（+408　+3.69%）
任天堂　6936（-64　-0.91%）
ソフトバンクＧ　7185（-59　-0.81%）
キーエンス（普通株）　78575（+585　+0.75%）