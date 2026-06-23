米国市場データ ＮＹダウは148ドル高と続伸 （6月22日）
― ダウは148ドル高と続伸、米イランの交渉進展で買い優勢、ナスダックは反落 ―
ＮＹダウ 51712.71 ( +148.01 )
Ｓ＆Ｐ500 7472.79 ( -27.79 )
ＮＡＳＤＡＱ 26166.60 ( -351.33 )
米10年債利回り 4.511 ( +0.055 )
ＮＹ(WTI)原油 74.82 ( -1.78 )
ＮＹ金 4202.7 ( -43.2 )
ＶＩＸ指数 17.28 ( +0.50 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 73135 ( +275 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 73205 ( +345 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51712.71 ( +148.01 )
Ｓ＆Ｐ500 7472.79 ( -27.79 )
ＮＡＳＤＡＱ 26166.60 ( -351.33 )
米10年債利回り 4.511 ( +0.055 )
ＮＹ(WTI)原油 74.82 ( -1.78 )
ＮＹ金 4202.7 ( -43.2 )
ＶＩＸ指数 17.28 ( +0.50 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 73135 ( +275 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 73205 ( +345 )
※( )は大阪取引所終値比
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