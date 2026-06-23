― ダウは148ドル高と続伸、米イランの交渉進展で買い優勢、ナスダックは反落 ―

ＮＹダウ 　　　51712.71 ( +148.01 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7472.79 ( -27.79 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26166.60 ( -351.33 )
米10年債利回り　　4.511 ( +0.055 )

ＮＹ(WTI)原油 　　74.82 ( -1.78 )
ＮＹ金 　　　　　4202.7 ( -43.2 )
ＶＩＸ指数　　　　17.28 ( +0.50 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　73135 ( +275 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　73205 ( +345 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース