51台のみの特別な911

ポルシェは、英国法人の設立75周年を記念し、スポーツカー『911 GT3』の新たな特別仕様車を開発した。同社のゾンダーヴンシュ（Sonderwunsch）部門が持つカスタマイズ能力をアピールしている。

【画像】ポルシェ911 GT3に英国らしさ満点の特別仕様車登場【アールズ・コート51エディションを詳しく見る】 全9枚

英国向けに51台限定で販売される『アールズ・コート51エディション（Earls Court 51 Edition）』は、1951年に英国へ輸入され、ロンドンのアールズ・コート・モーターショーで展示された初代『356』からインスピレーションを得ている。



ポルシェ911 GT3アールズ・コート51エディション ポルシェ

356へのオマージュとして、ウィングレス仕様の911 GT3ツーリングが今回のベースに選ばれた。

ボディカラーには、ポルシェの「ペイント・トゥ・サンプル・プラス」プログラムで開発された特注のメタリックカラー「アールズ・コート・グリーン」が採用され、ドアハンドル、ミラーキャップ、ボンネットのストライプはシルバーとなっている。

英国らしいカラーリング

エクステリアの随所にアールズ・コートをテーマにしたモチーフが散りばめられており、シルバーのダイヤモンドカットホイール（フロント20インチ、リア21インチ）には、アールズ・コート・グリーンのインサートが加えられている。

インテリアには特注のカラーとトリムの組み合わせが採用されており、ドア上部とダッシュボードにはパルダオ・グリーンのレザーが、シートにはチョーク・ベージュの張地が用いられている。



ポルシェ911 GT3アールズ・コート51エディション ポルシェ

スポーツシートには、ゾンダーヴンシュ限定の特注コーデュロイインレイが施され、背もたれ部分はグリーンのレザーとウッドで仕上げられている。

さらに、ポルシェGB（英国法人）の75周年記念として、ユニオンジャックがエンボス加工されたサンバイザーが採用されている。

6速MTも選択可能

メカニカルな変更は施されていないため、アールズ・コート51エディションは、最高出力510ps/8500rpm、最大トルク45.9kg-m/6250rpmを発生する4.0L自然吸気ガソリン水平対向6気筒エンジンを搭載する。トランスミッションは、7速デュアルクラッチまたは6速マニュアルのいずれかを選択できる。

ゾンダーヴンシュ（Sonderwunsch、ドイツ語で『特別注文』の意）部門は1970年代に設立された。2021年に事業範囲を拡大し、現在では膨大な種類のカスタマイズを提供している。顧客が独自の仕様を考案することも可能だ。



ポルシェ911 GT3アールズ・コート51エディション ポルシェ

また、工場では旧型車の再整備サービスも展開している。車両を完全に分解して工場出荷時の状態に再構築することで、走行距離計を合法的にリセットし、まるで新車のような状態に戻すことができる。

ゾンダーヴンシュは、顧客と協力して独自のビジョンを実現するワンオフモデルの製作も行っている。

アールズ・コート51エディションの英国価格は25万1951ポンド（約5380万円）からで、ポルシェ911 S/Tの特別仕様車よりも2万ポンド（約430万円）以上高くなる。