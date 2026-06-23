韓国で意外な人気を博している日本のお菓子がSNS上で大きな注目を集めている。「韓国人に人気の日本のお菓子第1位」とその模様を紹介したのは「韓国暮らしのジェリ」さん（@JeliJeliJeli3）。



【写真】韓国で人気を博す日本のお菓子

売れすぎてスーパーの棚からほとんど無くなってしまった「ミックスゼリー」。ミックスゼリーと言えば金城製菓（愛知県豊橋市）が製造・販売する昭和以来のロングセラーの寒天ゼリーだが、いったいなぜ韓国で…。



ジェリさんに話を聞いた。



ーー韓国でミックスゼリーが人気だと知った際のご感想を。



ジェリ：韓国人の義理の姉がいるのですが、彼女から日本のお土産に指定されて初めて韓国で有名なことを知りました。SNSなどしない人なので、そんな彼女が知っているとなると本当に人気なのかな？と思いました。



日本でもそれほど頻繁に食べるお菓子ではないという認識だったので、またマニアックなところを突いてくる韓国の方がいるもんだなぁと思いました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



ジェリ：私的には本当に葬式や法事などで見かけるといった認識だったのですが、中には単にお年寄りが食べるお菓子と思われる方もいたり、地域によって認識の違いがあるのかもと考えるようになりました。



韓国の方でいうと「私の最愛のお菓子」「凍らして食べたらうまい！！」といった意見のほかに、真逆で「有名じゃない。初めて見た」という方もいました。これ自体流行っていたのが、おそらくコロナ明けすぐくらいだったので今の人気は変わっているかもしれません。



ただ、ポストの写真も韓国の蚕室（チャムシル）にあるロッテマートのお菓子売り場で見かけたもので、今も一定程度の需要はあるのだと思います。



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韓国ではSNSを中心に日本の昭和レトロが流行しており、カラフルでレトロみのあるパッケージのミックスゼリーはそういった背景で人気を高めているようだ。



ジェリさんはこの他にも韓国の最新商品やイベント、新スポットなどについてXで情報発信している。ご興味のある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）