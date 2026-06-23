森星、祖母・森英恵さんデザインのスーツ着こなす 『徹子の部屋』に登場
日本を代表するファッションデザイナー、故・森英恵さんを祖母に持つモデルの森星が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】スタイル映えるスーツで登場した森星
今日は祖母への敬意を込め、生前にデザインされたスーツを着こなして登場。そんな星が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である「漆」。割れた花瓶の修復を機に漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自ら足を運ぶことも。現在は、明治時代に建てられたという大規模な古民家の再生にも奮闘中だという。
20代は世界中を飛び回りファッションの最前線へ飛び込んでいたが日本の伝統美に目覚めた今、祖母が取り組んでいた日本の美しさを世界に知ってもらうためのデザインの意味を深く感じるようになったと話す。
【写真】スタイル映えるスーツで登場した森星
今日は祖母への敬意を込め、生前にデザインされたスーツを着こなして登場。そんな星が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である「漆」。割れた花瓶の修復を機に漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自ら足を運ぶことも。現在は、明治時代に建てられたという大規模な古民家の再生にも奮闘中だという。
20代は世界中を飛び回りファッションの最前線へ飛び込んでいたが日本の伝統美に目覚めた今、祖母が取り組んでいた日本の美しさを世界に知ってもらうためのデザインの意味を深く感じるようになったと話す。