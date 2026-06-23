7月に台湾で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する、侍ジャパン大学日本代表28名が決まりました。

全日本大学野球選手権で54大会ぶり3回目の優勝を果たした関西大からは、エースの米沢友翔投手が選出。準優勝の慶應義塾大からは東京六大学で7勝、防御率1.28をマークし最優秀防御率を獲得した渡辺和大投手ら3人が選出されています。

今春は優勝を逃すも、昨秋まで東都大学野球6連覇の青山学院大学からは鈴木泰成投手、渡部海選手が昨年に続いて選出。亜細亜大学の前嶋藍選手、明治大学の榊原七斗選手も昨年に続いての選出となります。

4年生が18名、3年生が8名選出される中、法政大学から井上和輝選手、境亮陽選手の2年生2名が選出となりました。

一方、早稲田大学の郄橋煌稀投手や東京六大学野球で首位打者を獲得した紱丸快晴選手、前年に日米大学野球選手権大会でプレー経験のある立命館大学の有馬伽久投手らは選出されませんでした。

7月に台湾で予定されている「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する侍ジャパン大学日本代表。7月2日から7月7日にかけて、平塚市で直前合宿が行われる予定です。

▽代表選手一覧と背番号

【投手】

11 鈴木泰成 青山学院大学4年

12 馬場拓海 日本体育大学4年

14 藤本士生 國學院大學3年

15 宮原廉 近畿大学4年

16 角田楓斗 富士大学4年

17 星野世那 大阪商業大学4年

18 渡辺和大 慶應義塾大学4年

19 猪俣駿太 東北福祉大学4年

20 大城海翔 仙台大学3年

21 米沢友翔 関西大学4年

28 古堅鈴之輔 富士大学3年

【捕手】

1 渡部海 青山学院大学4年

22 前嶋藍 亜細亜大学4年

27 西野啓也 立命館大学4年

29 井上和輝 法政大学2年

【内野手】

2 赤堀颯 國學院大學4年

3 中山優月 大阪商業大学3年

4 岡田啓吾 明治大学4年

5 山里宝 亜細亜大学4年

6 小林隼翔 立教大学3年

7 林純司 慶應義塾大学3年

9 鈴木湧陽 中京大学3年

10 今津慶介 慶應義塾大学4年

【外野手】8 榊原七斗 明治大学4年23 春山陽登 大阪商業大学4年24 黒田義信 東日本国際大学4年25 眞邉麗生 駒澤大学3年26 境亮陽 法政大学2年